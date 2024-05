Prefeitura de Angra dos Reis se reúne com empresa de teleféricos Doppelmayr

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra realizou uma reunião no salão nobre de sua sede, com representantes da empresa de teleféricos Doppelmayr Brasil, na última quinta-feira (23). O encontro teve como objetivo discutir a viabilização de um projeto que visa conectar a futura Marina São Bento ao Parque da Cidade, na Enseada, por meio de um teleférico.

A proposta do projeto está sendo avaliada para ser implementada por meio de Parceria Público-Privada (PPP) ou concessão pública, optando pelo modelo que melhor atenda aos interesses da Prefeitura de Angra.

“Hoje recebemos os representantes da Doppelmayr em Angra para conhecerem nosso projeto do Parque da Cidade e da Marina São Bento. O início do diálogo com essa empresa, que é uma das maiores do mundo no ramo de teleféricos, tem sido muito produtivo. Esperamos que este seja apenas o primeiro de muitos encontros com o objetivo de desenvolver o turismo em Angra dos Reis”, comentou o secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta.

Além de André Pimenta, estiveram presentes na reunião o Prefeito Fernando Jordão, o Procurador Geral do Município Eric Halpern, o Secretário de Governo e Relações Institucionais Roberto Peixoto, o Presidente da TurisAngra Marc Olichon e representantes da empresa Doppelmayr Brasil.

“Estamos muito satisfeitos com a reunião e acredito que o projeto tem um potencial de sucesso tremendo. Queremos contribuir direta e indiretamente para o sucesso do projeto através da instalação dos nossos produtos. Estamos à disposição para que isso se concretize. O caso de Angra é muito interessante e inovador. Angra está no caminho certo para se preparar e receber cada vez melhor seus turistas”, disse o diretor executivo da Doppelmayr Brasil, Rafael Lemos.