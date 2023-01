Prefeitura de Angra e Docas prorrogam prazo de devolução do Lote 8 - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2023, 07:31 horas

Município e empresa estatal planejam projeto de urbanização e ordenamento para o local

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra e a Cia. Docas do Rio de Janeiro acordaram, nessa segunda-feira, 16 de janeiro, um novo prazo para a devolução do Lote 8, que tem cerca de 12 mil m² e atualmente abriga um estacionamento em frente ao Hospital e Maternidade de Angra dos Reis (HMAR), antiga Santa Casa.

O município teria que desocupar a área no dia 19 de janeiro, próxima quinta-feira, mas o prefeito Fernando Jordão e o secretário de Governo, Cláudio Ferreti, conseguiram, em conversa com o diretor-presidente da empresa estatal, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, a prorrogação desse prazo para o fim do verão.

O almirante Laranjeira entendeu os argumentos da Prefeitura quanto à importância do uso do Lote 8 na alta temporada, devido ao grande volume de turistas que Angra recebe no período.

– A Cia. Docas está junto com a Prefeitura no projeto da Marina São Bento e estará também unida com o governo municipal no projeto de um empreendimento no Lote 8. Vamos atender ao anseio da Prefeitura de Angra para que a área tenha um projeto que dê à cidade urbanização e ordenamento, para o bem do morador e dos turistas que visitam Angra – comentou o presidente da Portos Rio, nome fantasia adotado pela Cia. Docas desde dezembro de 2022.

Agradecendo a recepção, o prefeito Fernando Jordão enalteceu o empenho da empresa estatal na questão da área da futura Marina São Bento, empreendimento que vai gerar 6 mil empregos diretos para Angra.

– Na cessão do Lote 4 para a execução da Marina São Bento, o Lote 8, que é de propriedade de Docas, será entregue após o fim da alta temporada, pois nós conseguimos um prazo maior para a desocupação da área. Enquanto isso, a Prefeitura e Docas vão trabalhar juntas na elaboração de um projeto para o terreno – disse o prefeito.

O secretário de Governo, Cláudio Ferreti, reforçou a importância de compatibilizar os interesses das partes pelo bem do município e de seus moradores.

– A Cia. Docas nos deu um prazo maior para a entrega do terreno, e, paralelo a isso, nós trabalharemos em conjunto por um projeto de qualidade, um empreendimento que venha atender às expectativas e anseios de Angra, dos moradores, tudo em prol do desenvolvimento da nossa cidade – salientou o secretário de Governo.