Prefeitura de Angra e Governo Federal discutem ações emergenciais após chuvas

Angra dos Reis – O prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, recebeu nesta segunda-feira (7) o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, para uma reunião estratégica sobre as ações emergenciais e os próximos passos após as fortes chuvas que atingiram o município no último fim de semana. O encontro reuniu também equipes técnicas locais e representantes do Governo Federal.

Na reunião, Ferreti apresentou uma proposta inovadora que será levada ao Governo Federal: a criação de abrigos comunitários reversíveis, que funcionem como ginásios poliesportivos durante o cotidiano, mas possam ser adaptados rapidamente em caso de emergência, sem comprometer o funcionamento de escolas.

“Queremos construir abrigos que possam ser usados pela comunidade, mas que estejam prontos para receber pessoas em momentos de crise. Assim evitaremos paralisar as aulas por 15 ou 20 dias”, explicou o prefeito Ferreti.

Wolff reforçou que o Governo Federal está empenhado em oferecer todo o suporte necessário a Angra e que sua equipe permanecerá no município o tempo que for preciso para elaborar e executar os planos de atendimento humanitário, restabelecimento e, se necessário, reconstrução.

“Estamos aqui para trabalhar junto com o município. O importante é que a vida das pessoas volte ao normal o quanto antes. Vamos fazer quantos planos forem necessários. Mas o importante é começar com o primeiro, liberar os recursos rapidamente e atender a população. É isso que viemos fazer aqui”, afirmou o Wonei Wolff.

Após a reunião, Wolff e o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Fábio Júnior, realizaram visitas técnicas em áreas afetadas pelas chuvas. A primeira parada foi na Estrada Beira Rio, no Bracuí, onde foi avaliado o impacto positivo das obras de contenção realizadas pela Prefeitura. No local, Wolnei tomou ciência da importância da continuidade das intervenções, que foram embargadas pela Justiça.

Em seguida, a equipe visitou o Parque Mambucaba, onde estão localizados os Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) que atualmente servem como abrigos temporários. O secretário percorreu os espaços, conversou com os abrigados e acompanhou o processo de cadastramento das famílias atingidas, bem como a entrega de alimentos, água, kits de higiene e outros materiais de assistência humanitária. Ele também avaliou as áreas do bairro mais afetadas pelos alagamentos, observando marcas da água nas paredes e os pontos de maior acúmulo durante as inundações.

A comitiva também foi ao Quilombo Santa Rita do Bracuí, onde os secretários ouviram moradores, informando os próximos passos para a continuidade das obras no Rio Bracuí. No retorno à sede da Defesa Civil, as equipes de Brasília e de Angra começaram a elaborar os planos de trabalho referentes às chuvas, para entender exatamente o que pode ser atendido pelo Governo Federal.

“A presença do secretário nacional em Angra é muito importante, pois mostra que o Governo Federal está presente. Os planos de trabalho que já estão sendo produzidos complementam e também justificam a Situação de Emergência já decretada na cidade”, explica o secretário de Proteção e Defesa Civil de Angra, Fábio Junior.