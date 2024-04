Prefeitura de Angra entrega registros de imóveis no Areal e Jacuecanga

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra entregou os primeiros Registros Gerais de Imóveis (RGIs) na sexta-feira (26), durante uma cerimônia realizada no Centro de Estudos Ambientais (CEA). O evento marcou um novo capítulo na vida de 54 famílias do Condomínio Cidadão do Areal e 20 famílias do Condomínio Arquiteto Leonardo Corrêa da Silva I e II, localizados em Jacuecanga. Agora, com seus RGIs em mãos, essas famílias têm acesso a uma série de benefícios significativos, incluindo a possibilidade de obter crédito mais acessível, utilizando seus imóveis como garantia. Isso abrirá portas para investimentos em melhorias nos apartamentos, proporcionando segurança jurídica e valorização do patrimônio.

Este progresso é resultado do trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio da Superintendência de Habitação, que tem como meta final beneficiar um total de 7.500 famílias em Angra dos Reis.

– O registro definitivo do imóvel é uma garantia do patrimônio e promove dignidade para os moradores da cidade. Estamos comprometidos em dar continuidade a este trabalho para que um número ainda maior de famílias possa desfrutar dos mesmos benefícios e oportunidades que estas famílias contempladas estão recebendo hoje. Este é apenas o começo de uma jornada que visa construir uma cidade mais justa e próspera para todos os seus habitantes – comentou o prefeito Fernando Jordão durante o evento.

Os RGIs foram garantidos através de um esforço conjunto do trabalho de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S) e do Programa de Regularização Fundiária – Regularizar, após a conclusão de todas as etapas legais necessárias. Em breve, mais 200 RGIs serão entregues para as famílias nos bairros Parque Mambucaba, Japuíba e Morro do Moreno, onde as etapas de regularização estão em andamento.

– É um dos dias mais felizes da minha vida. Agora eu tenho o documento de registro da minha casa e posso dizer que ela é minha de verdade. A minha família está muito satisfeita com essa ação da Prefeitura de Angra. Estamos muito agradecidos – declarou a dona de casa, Vilma Ferreira da Silva, de 67 anos, moradora do Condomínio do Areal.

Os próximos bairros na lista para receberem a ação são Belém, Frade, Água Santa e Monsuaba. Estima-se que cerca de 300 famílias serão contempladas com o registro de seus imóveis. Reuniões comunitárias estão sendo organizadas nestas localidades para explicar o processo e agendar atendimentos individuais.

– A iniciativa de Regularização Fundiária Urbana fortalece a segurança jurídica dos moradores e marca um grande avanço no desenvolvimento urbano da cidade, promovendo a inclusão social e melhorando a qualidade de vida das comunidades locais. A entrega dos RGIs é apenas o primeiro passo para a promoção de maior estabilidade e prosperidade para milhares de famílias na cidade. Esta iniciativa possibilita o acesso a financiamentos e investimentos que anteriormente estavam fora do alcance das famílias, ao mesmo tempo em que assegura a realização de melhorias essenciais em seus lares – declarou o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino.

O evento contou com a participação dos moradores contemplados, lideranças comunitárias e autoridades, como a deputada estadual Célia Jordão, secretários da Prefeitura de Angra e os vereadores Jorge Eduardo Mascote, Branco, Jane Veiga, Charles Neves, Tite Brasil, Jorginho Brum e Luciana.