Prefeitura de Angra gasta R$ 2,2 milhões em testes rápidos para coronavírus

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 16:58 horas

Cerca de dez mil testes foram adquiridos desde o início da pandemia e cada um custou R$ 220

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis já gastou R$ 2,2 milhões para adquirir testes rápidos para realizar exames da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. No mês de março, a prefeitura comprou dez mil testes, com valor de R$ 220, e afirmou em nota que pretende comprar mais testes rápidos, caso haja necessidade.

Devido ao estado de emergência a compra do governo municipal foi sem processo licitatório com a empresa favorecida, Lemarc produtos médicos e hospitalares Eireli, localizada na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na capital carioca.

De acordo com a prefeitura, o processo de compra teve início no fim do mês de março e terminou no fim do mês de junho, com o pagamento do empenho; a verba veio do Fundo Municipal de Saúde.

Até o dia 16 de junho, a prefeitura de Angra dos Reis utilizou 6.400 testes rápidos, com 1.276 deles oferecendo resultados positivos para a Covid-19