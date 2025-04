Prefeitura de Angra inicia entrega de donativos para vítimas de enchentes

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, cadastrou 694 famílias do Parque Mambucaba no primeiro dia de inscrição para o Cartão Recomeçar. Aquelas que se enquadrarem nos critérios estabelecidos pelo Decreto Estadual 48057/2022 receberão o benefício de R$ 3 mil, pago pelo Governo do Estado. O cadastramento prossegue até a próxima sexta-feira (11), no CEMEI Parque Mambucaba II, das 9h às 17h. Só é permitido cadastrar um integrante por família.

O Cartão Recomeçar é destinado à população em vulnerabilidade social atingida por desastres, como enchentes, e poderá ser utilizado para a compra de móveis, material de construção e eletrodomésticos. A documentação necessária é RG, CPF e comprovante de residência. Quem perdeu os documentos na enxurrada deve ir ao local de cadastramento e informar o nome completo e o nome da mãe, para que a equipe possa localizar os dados no sistema.

Os critérios para se inscrever incluem estar com o CadÚnico atualizado, ter renda familiar de até meio salário-mínimo per capita ou renda familiar total de até três salários-mínimos, residir em municípios afetados por desastres e habitar imóveis diretamente atingidos, com laudo emitido pela Defesa Civil. Nos casos em que a pessoa afetada mora de aluguel, é necessário apresentar o comprovante de residência em seu nome, contrato de locação ou declaração de próprio punho do dono do imóvel.

Para garantir agilidade e organização, mais de 60 funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social foram mobilizados e estão trabalhando no Parque Mambucaba. Três filas foram organizadas para facilitar o atendimento: prioridades por lei, pessoas em abrigos e demais afetados. A operação contou com o apoio das Secretarias de Segurança Pública e a de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, responsáveis pela organização das filas e pelo fluxo dos caminhões com os donativos.

“O cadastramento nos ajuda a entender a real dimensão dos impactos, saber quantas pessoas foram afetadas e também para uma futura entrega do Cartão Recomeçar. Temos 22 cadastradores atendendo as famílias, que também recebem donativos e retornam para suas casas”, explicou a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaisa Bedê.

​Cada família cadastrada no Cartão Recomeçar também recebeu ajuda humanitária. Uma equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos prestou apoio ao município e veio acompanhar o primeiro dia da ação, nesta segunda-feira (7). Além do cadastro, as famílias recebem colchões, kits de higiene pessoal e limpeza, cesta básica e água mineral, materiais fornecidos pela Prefeitura e pelo Governo do Estado.

“Estou triste pelo que aconteceu, mas o CRAS [Centro de Referência em Assistência Social] está ajudando a gente, nos recebendo super bem, com carinho e amor. Isso confortou o nosso coração, porque quem perde tudo fica sem direção. Vou ganhar minha cesta e o colchão também está chegando em boa hora”, afirmou Patrícia Santos Rodrigues, moradora do Parque Mambucaba há 30 anos.