Prefeitura de Angra participa do Sudeste Export 2025

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis esteve presente, nesta terça-feira (2), no Sudeste Export 2025 – Fórum Regional de Logística, Infraestrutura e Transportes, realizado no hotel Pestana Copacabana Rio Atlântica, no Rio de Janeiro. O evento reuniu cerca de 400 participantes, entre autoridades, executivos do setor de infraestrutura e especialistas, para debater os rumos da logística e do desenvolvimento regional no Brasil.

Representando o município, o secretário de Planejamento e Gestão, André Pimenta, participou das atividades e discussões do fórum, que faz parte do calendário do Grupo Brasil Export e tem como objetivo promover soluções integradas entre setor produtivo, governos e agências reguladoras.

Um dos destaques da programação foi o Painel 3, intitulado “Pacto porto-cidade: ações para maior sintonia entre operações marítimas e qualidade de vida nos municípios”. A discussão contou com a participação de representantes do Terminal Portuário de Angra dos Reis, da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, da Prefeitura de Maricá e do próprio secretário André Pimenta. O painel teve formato dinâmico e informal, com foco em como os portos podem se tornar vetores de desenvolvimento econômico e social nas regiões onde estão inseridos.

“Em cidades como Angra dos Reis, onde o mar tem papel estratégico, o alinhamento entre as operações portuárias, as políticas públicas e a qualidade de vida da população é essencial. Angra tem investido em projetos estruturantes ligados à Economia do Mar, como o Parque Tecnológico do Mar, as fazendas marinhas e os cursos de qualificação para marítimos, iniciativas que reforçam o potencial do município como modelo de integração entre porto e cidade”, destacou o prefeito Cláudio Ferreti.

Durante o painel, também foram apresentadas experiências de outros municípios fluminenses. Maricá, por exemplo, utiliza royalties do petróleo para financiar políticas públicas inovadoras, enquanto o Estado do Rio de Janeiro se destacou como pioneiro na criação da Secretaria do Mar e do Selo Azul Cidades Costeiras, que reconhece municípios comprometidos com uma Economia Azul sustentável.

“Estar presente em fóruns como este é fundamental para que Angra dos Reis continue se posicionando como referência em desenvolvimento sustentável e integração porto-cidade. Trocamos experiências com outros municípios, apresentamos nossos projetos e fortalecemos conexões que podem gerar investimentos e parcerias estratégicas para o futuro da cidade. Estamos avançando com responsabilidade, sempre buscando conciliar crescimento econômico com qualidade de vida para a nossa população”, afirmou André Pimenta.