Prefeitura de Angra planeja ações contra efeitos da chuva em Angra

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis realizou, na tarde de sábado (5), uma reunião na sede da Defesa Civil para avaliar os serviços executados ao longo do dia, definir prioridades para o domingo e articular a atuação das diferentes secretarias diante dos efeitos das fortes chuvas no município.

Estiveram presentes secretários municipais, vereadores, o delegado da Polícia Civil de Angra, Roberto Ramos, a tenente-coronel Amanda Neves, comandante da Polícia Militar de Angra, e representantes do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad). Cada pasta apresentou um panorama das ações realizadas, dificuldades enfrentadas e demandas para continuidade dos atendimentos.

Durante o encontro, foi destacada a relevância das obras de prevenção já realizadas, que contribuíram para mitigar os danos causados pelo volume extremo de chuva. Também foi reforçada a importância de que a população busque informações apenas por meio dos canais oficiais da Prefeitura e veículos de comunicação confiáveis, a fim de evitar a disseminação de boatos e garantir a segurança de todos.

“Quero parabenizar todo o time do Governo Municipal, as secretarias, a Defesa Civil, os servidores e todos os órgãos envolvidos que estão atuando de forma incansável desde o início dessa situação. O trabalho integrado, a dedicação e o compromisso de cada equipe têm sido fundamentais para reduzir os impactos das chuvas e garantir o apoio necessário à população. Reforço também a importância de que todos acompanhem apenas os canais oficiais da Prefeitura e veículos de comunicação sérios, para que as informações cheguem de forma clara, segura e responsável a cada cidadão angrense”, destacou o prefeito, Cláudio Ferreti.

A Prefeitura decretou situação de emergência, permitindo que o município acesse recursos estaduais e federais, faça compras emergenciais, convoque voluntários e adote medidas imediatas de proteção à população, como evacuação de áreas de risco e uso de propriedades em situações emergenciais. O volume acumulado de chuva em Angra ultrapassou os 324 mm em 24h e 357mm em 48h, provocando alagamentos, deslizamentos, transbordamento de rios e danos em diversas áreas da cidade.

Pontos de apoio e abrigos

Até o momento, Angra contabiliza, 382 pessoas desalojadas. Alertas por meio de SMS ou sirenes foram acionados em 46 bairros. Em todo o município, 37 pontos de apoio estão em funcionamento, incluindo quatro abrigos (lista abaixo).

Serviços de Saúde

As unidades de emergência (UPA/SPA) seguem funcionando normalmente, com atendimento 24 horas, todos os dias da semana.

A exceção é o SPA do Parque Mambucaba, que está com os atendimentos temporariamente suspensos. Neste bairro, os usuários devem acionar o SAMU (192) e, conforme a necessidade de cada caso, os pacientes estão sendo encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), SPA do Frade ou Hospital da Praia Brava. O Corpo de Bombeiros também auxilia na transferência de pacientes para o Hospital da Praia Brava. Equipes já atuam no local para restabelecer o funcionamento da unidade.

Defesa Civil

Devido à alta demanda, o número 199 da Defesa Civil pode apresentar instabilidade neste momento. Outras linhas também estão disponíveis para atendimento à população: (24) 3365-4588 e (24) 3377-7991.

Trânsito

Após inspeção técnica e avaliação dos últimos boletins meteorológicos, a CCR RioSP autorizou a liberação total do tráfego de veículos em todos os trechos da Rodovia Rio-Santos. Com isso, as linhas de transporte público municipais estão voltando gradativamente.

Quem estiver em situação de risco, deve se dirigir imediatamente para os seguintes pontos de apoio:

Areal – CIEP João Gregório Galindo – Rua da Esperança (em frente à Praça)

Banqueta – E.M. Venera Silva de Aguiar – Estrada da Banqueta

Ariró/Serra D’Água – E.M. Dom Pedro 1; Rod. Saturnino Braga (km 7)

Belém – E.M. Princesa Izabel (ABRIGO) – Avenida Bom Jesus, 1791

Jacuecanga – E.M. Cornélis Verolme (ABRIGO) – Avenida do Trabalhador

Pontal – E.M. Prof. Ururahy – Alameda dos Sábias

Gamboa do Belém – E.M Pref. Toscano de Brito – Rua Pau a Pino

Itanema – E.M. Joaquina Maria Rosa – Rodovia Rio Santos, 512

Lambicada – E.M. Francisco Xavier Botelho – Rua Sebastião Vieira Botelho

Água Santa – CEPE – Clube dos Empregados da Petrobrás

Morro do Moreno – Igreja Cristã Evangélica – Rua Benedito Adão, 23

Enseada – E.M. Frei João Moreira, Estrada Vereador Benedito Adelino

Bracuí – CEMEI Júlia Moreira – Rua das Oliveiras, km 500

Santa Rita do Bracuí – E.M. Áurea Pires da Gama – Estrada Santa Rita

Gamboa do Bracuí – Igreja Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Costa

Praia do Aventureiro (Ilha Grande) – Capela Santa Cruz

Camorim Grande – E.M. Cel. João Pedro de Almeida – Avenida Pedro II

Monsuaba – E.M. Benedito dos S. Barbosa (ABRIGO) – Manoel de Souza Lima

Paraíso e Biscaia – E.M Marechal Dutra – Praia da Biscaia

Marinas e Praia do Jardim – E.M. Frei Fernando Geurtse – Rua José Sebastião

Sapinhatuba 3 – E.M. Zita de Oliveira Soares – Rua Manoel Carneiro

Sapinhatuba 1 – E.M. Antônio Joaquim de Oliveira – Rodovia Rio Santos

Parque das Palmeiras – E.M. Júlio César Laranjeira – Rua Délio Gomes Ferreira

Morro da Cruz – E.M. Pref. Francisco Pereira Rocha – Rua Pref. João Gregório Galindo, 2920

Morro da Glória – Igreja Evangélica

Morro da Glória II – E.M João Carolino dos Remédios – Rua José Candido de Oliveira

Morro do Perez – E.M Prefeito Antônio José Novaes Jordão – Rua dos Cajueiros

Monte Castelo – Centro de Inteligência e Cidadania – Rua 15

Cantagalo/Garatucaia – E.M Professora Amélia Araújo Lage – Rua Júlio Lopes, sn

Parque Mambucaba – E.M Frei Bernardo (Abrigo) – Avenida Francisco Magalhães de Castro, 298.

Parque Mambucaba – CEMEI Parque Mambucaba I (Abrigo) – Rua Dollor Barreto, 396

Morro do Abel/Carioca – E.M José Almérico Lomeu Bastos -Rua Lincoln Corrêa da Siva, sn.

Morro da Caixa D’Água/Santo Antônio – CEAV – Rua Coronel Carvalho, 230

Morro do Carmo – E.M Regina Célia Monteiro Bastos – Rua Dr. Léo Corrêa da Silva

Frade – E.M Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck

Sertãozinho do Frade – Associação dos Moradores – Aveninda Capuchinhos, 40

Camorim Pequeno – E.M Poeta Carlos Drumond de Andrade – Travessa 22 de julho, 69