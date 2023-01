Prefeitura de Angra promove capacitação sobre saúde da mulher - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 17:10 horas

Treinamento foi focado em casos de sífilis e reuniu mais de 20 profissionais

Angra dos Reis – A Escola de Gestão Pública (EGP) da Prefeitura de Angra dos Reis deu início nesta quarta-feira (25), a uma capacitação sobre “Saúde da Mulher”. A atividade foi presencial e ministrada pela médica ginecologista Elisa Avancini, que teve como principal tema a sífilis. A capacitação é uma parceria entre a Secretaria de Administração, por meio da EGP, e a Secretaria de Saúde do município. A turma contou com mais de 20 pessoas, principalmente mulheres da área de saúde.

A iniciativa faz parte da proposta da Prefeitura de investir na capacitação continuada dos seus profissionais que, no caso deste treinamento, visa à busca por um serviço de saúde mais humanizado. A capacitação em Saúde da Mulher irá prosseguir nas próximas três semanas, com mais três turmas, sempre às terças-feiras, a partir das 9h. Os participantes receberão certificado.

Como a procura foi bastante grande, as vagas para a capacitação em Saúde da Mulher estão encerradas. Mas os servidores interessados em treinamento e formação profissional podem obter mais informações sobre as ações da EGP, pelo e-mail [email protected], pelo telefone (24) 3365-4651 ou no próprio setor, localizado na rua da Conceição, 244, térreo (edifício Parthenon).

Em geral, podem participar dos cursos e treinamentos da EGP os funcionários da Prefeitura de Angra (incluindo fundações e autarquias) e da Câmara Municipal que sejam servidores de carreira, comissionados ou estagiários (o funcionário deve possuir matrícula).