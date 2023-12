Prefeitura de Angra prorroga editais da Lei Paulo Gustavo

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra resolveu prorrogar o prazo para as inscrições nos editais da Lei Paulo Gustavo no município para o próximo dia 19. A decisão foi tomada devido às consequências das fortes chuvas que caíram sobre a cidade, sobretudo na região do Bracuí. A princípio, o prazo terminaria neste domingo (10).

– Neste momento, toda nossa atenção está voltada para minimizar os impactos e proporcionar suporte à população das localidades atingidas. A gestão se mantém atenta e comprometida com o bem-estar de todos os cidadãos, visando a recuperação plena de nossa cidade. Conversei bastante com os fazedores de cultura da região e, junto com o Secretário de Governo, Cláudio Ferreti, resolvemos prorrogar o prazo – ressaltou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

Esta iniciativa da Secretaria de Cultura e Patrimônio faz parte de um conjunto de ações que o governo municipal está tomando para amenizar o impacto causado pelas chuvas.

A Secretaria está à disposição de todos os fazedores de cultura para mais esclarecimentos e informações pelo endereço [email protected] e pelo telefone (24) 33657221.