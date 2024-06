Prefeitura de Angra realiza vacinação contra a poliomielite nas escolas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis está promovendo a vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil) nas escolas. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal e garantir a proteção das crianças contra essa doença. O processo de imunização está sendo realizado nos 21 Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI), que atendem crianças entre 1 e 4 anos, 11 meses e 29 dias.

A primeira unidade de ensino a receber a ação será o CEMEI Dalva Regina de Alcântara Pimenta, localizado no bairro Campo Belo, no dia 13, quinta-feira. A vacinação será realizada em todos os CEMEIS do município, nos horários de saída de cada turno, às 11h e às 16h. Os pais devem ficar atentos à data em que a campanha será levada para a escola do filho e comparecer junto com a criança, levando os documentos e a caderneta de vacinação.

Mariana Barbosa, secretária Executiva de Atenção Primária, ressalta que a meta é vacinar, no mínimo, 95% das crianças do município. Por isso, a equipe está indo diretamente nas escolas, facilitando o acesso à vacinação e garantindo que todas as crianças estejam protegidas contra a poliomielite.

Além da vacinação nas escolas, a Secretaria de Saúde também promoveu o Dia D de imunização contra a poliomielite no último sábado, dia 8. Durante esse dia, mais de 1.200 crianças foram vacinadas. As vacinas contra a poliomielite também estão disponíveis em todas as Estratégias de Saúde da Família, das 8h às 17h.

Sobre a poliomielite

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa causada pelo poliovírus. O último caso registrado no Brasil foi em 1989 e, desde então, o país foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como livre da doença. No entanto, ainda existem 26 países no mundo que enfrentam casos de paralisia infantil, o que justifica a importância das campanhas de vacinação para prevenir a circulação do vírus.

Atualmente, o Brasil está em processo de transição, substituindo as duas doses de reforço da vacina oral contra a poliomielite (VOP) por um reforço com a vacina inativada (VIP). Essa mudança tem como objetivo aumentar a eficácia e a segurança da imunização, fortalecendo a proteção contra a poliomielite e contribuindo para a saúde pública.