Prefeitura de Angra reforça limpeza da cidade e foca no resgate de animais

Angra dos Reis – Em situação de emergência, o município de Angra dos Reis iniciou este domingo (6) contabilizando 331 desalojados acolhidos em quatro abrigos abertos pela Prefeitura: Monsuaba – E.M. Benedito dos S. Barbosa; Parque Belém – E.M. Princesa Izabel, e Parque Mambucaba – E.M Frei Bernardo e CEMEI Parque Mambucaba. A orientação para essas pessoas é que permaneçam nos abrigos até que a Defesa Civil realize a vistoria dos imóveis e ateste que é seguro retornar para casa.

Em paralelo ao serviço de limpeza, que está sendo reforçado em toda a cidade, três profissionais do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD) estão no Parque Mambucaba em busca de cães, gatos e animais de grande porte, como cavalos, que precisam ser resgatados.

“As condições em Angra dos Reis estão melhorando. Nós estamos com 45mm acumulados de chuva nas últimas 24 horas. Mas continuamos em estado de alerta máximo, pois nas últimas 72 horas o acumulado chega a 390mm. Devido a isso, pode acontecer deslizamento de encostas, pois o solo está encharcado em diversas áreas”, explica Lauro Oliveira, relações públicas da Defesa Civil de Angra.

Serviços de saúde

As unidades de emergência (UPA/SPA) seguem funcionando normalmente, com atendimento 24 horas, todos os dias da semana. A exceção é o SPA do Parque Mambucaba, que está com os atendimentos temporariamente suspensos.

Neste bairro, os usuários devem acionar o SAMU (192) e, conforme a necessidade de cada caso, os pacientes estão sendo encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), SPA do Frade ou Hospital da Praia Brava. O Corpo de Bombeiros também auxilia na transferência de pacientes para o Hospital da Praia Brava. Equipes já atuam no local para restabelecer o funcionamento da unidade.

Doações

A Prefeitura está recebendo donativos para as famílias atingidas pelas chuvas. Estão sendo arrecadados, das 9h às 16h, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e de limpeza, água, roupas e ração para pets.

Pessoas físicas podem fazer as doações na Secretaria de Desenvolvimento Social (Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n, no Centro) ou no galpão do Almoxarifado da Prefeitura (Rua Prefeito João Gregório Galindo, 6511, Aeroporto/Japuíba).

Empresas devem entregar os donativos nos galpões do Almoxarifado da Prefeitura localizados na Rua Leandro José de Figueiredo, 22, na Praia do Anil; e na Alameda Coronel Otávio Brasil, 253b, no Balneário.

Defesa Civil

Devido à alta demanda, o número 199 da Defesa Civil pode apresentar instabilidade neste momento. Outras linhas também estão disponíveis para atendimento à população: (24) 3365-4588 e (24) 3377-7991.