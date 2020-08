Prefeitura de Angra resolve problema de abastecimento de água no Morro da Bela Vista

Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 15:50 horas

Angra dos Reis – Uma comotiva da prefeitura de Angra dos Reis foi até o Morro da Bela Vista, na Banqueta, vistorias melhorias que foram efetuadas no local ,relacionadas à questão do abastecimento de água. Cerca de 18 famílias estavam relatando problemas com o abastecimento de água, motivados pelo posicionamento das residências, localizadas acima do reservatório instalado na comunidade.

A solução encontrada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) foi reativar um reservatório de 100 m³ e instalar duas bombas de cinco cavalos, uma reserva e uma em funcionamento, que vão represar a água para dois outros reservatórios de 10 m³ na parte de cima do bairro, resolvendo a questão.

Por conta das ações realizadas, também foram efetuados 220 metros de extensão de rede de distribuição de água e 180 metros de rede de recalque – está última, responsável por levar a água do reservatório de 100 m³ para os dois de 10 m³.

As obras relacionadas à resolução dos problemas de abastecimento de água na comunidade duraram cerca de 60 dias. Agora, as famílias que sofriam com a questão estão com o abastecimento normalizado e também padronizado.