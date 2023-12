Prefeitura de Angra segue auxiliando famílias afetadas pela chuva

Angra dos Reis – Nesta segunda-feira (18), a prefeitura de Angra dos Reis iniciou mais uma etapa para seguir com o atendimento as famílias que foram afetas pelas fortes chuvas que atingiram o bairro Bracuí. A Secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania levou os serviços de atendimento do Cras Móvel para uma tenda em frente ao CEMEI Júlia Moreira da Silva. Devido as chuvas, o Centro de Referência de Assistência Social do bairro também foi atingido e com isso, até poder retornar para o local, todo os atendimentos serão realizados de forma itinerante. O Cras Móvel dará continuidade ao cadastro para base de dados do Cartão Recomeçar e realizará as atualizações necessárias no Cadastro Único (CadÚnico) dos moradores.

– Hoje estamos dando sequência ao atendimento que estava sendo feito dentro do Cemei durante os primeiros dias pós chuvas. Lá, cadastramos as famílias que pederão receber o Cartão Recomeçar na primeira etapa de entrega. Notamos que muitas pessoas não conseguiram fazer esse cadastro neste primeiro momento, por isso, vamos dar continuidade a esse trabalho para conseguir atender todas as famílias que foram afetadas pelas chuvas – comentou a coordenadora técnica do Cras, Luana Fiuza.

Além desses serviços, a unidade móvel ofereceu aos moradores atendimentos padrões do projeto, como encaminhamentos para serviços públicos diversos, orientações e cadastramentos para recebimentos de benefícios socioassistenciais eventuais, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), diversas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e ações na área da segurança alimentar e nutricional.

Nesta terça-feira (19), das 9h às 13h, o projeto RJ para Todos, do Governo do Estado, chegará ao bairro e atenderá a população em frente ao Cemei. O projeto oferecerá emissão de identidade (necessário levar certidão de nascimento ou casamento original), certidão de nascimento, casamento e óbito, habilitação para casamento, carteira de trabalho digital, balcão de empregos e orientação aos direitos do consumidor.

Defesa Civil vistoria imóveis no Bracuí

Após um primeiro acolhimento às vítimas das chuvas no Bracuí, nesta segunda-feira,18 de dezembro, a Defesa Civil municipal começou uma nova fase de atendimento à população do bairro. Tendas foram instaladas em dois pontos para que a população possa solicitar vistorias em seus imóveis. Uma equipe de oito profissionais, entre engenheiros, geólogos e arquitetos, iniciou hoje o atendimento aos moradores afetados pelas chuvas. Assim que o pedido de vistoria é feito, uma equipe de engenharia vai até o local verificar se existe ou não algum dano estrutural.

– O objetivo principal da Defesa Civil nesse momento é evitar que as pessoas corram riscos estando dentro de imóveis que tenham sofrido algum dano estrutural. Por isso, é muito importante que a população procure nossas tendas e solicite a vistoria o quanto antes. Vamos até as residências para certificar que os moradores estão em segurança ou se o local precisa de algum reparo imediato ou interdição para evitar acidentes – reforçou Lauro de Oliveira, relações públicas da Defesa Civil.

As tendas ficarão localizadas na Estrada Beira-Rio (na entrada para estrada do Indígenas) e na Estrada de Santa Rita 1 (próximo ao sítio Santa Clara). Só hoje, foram feitas 50 solicitações para vistorias. Os atendimentos seguirão ao longo desta semana, das 9h30 às 16h, e vão durar quantos dias forem necessários para atender a todas as solicitações.