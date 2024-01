Prefeitura de Angra trabalha no enrocamento na margem do rio Bracuí

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis segue avançando com as obras no Bracuí, bairro atingido por uma tromba d’água no mês passado. A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas está concentrando os serviços em quatro pontos da Estrada Beira-Rio, onde serão construídos mais de um quilômetro de enrocamento.

Intervenções em toda a estrada Beira-Rio, que incluem a colocação de braços e luminárias nos postes já reinstalados, vão levar mais segurança e qualidade de vida aos moradores – destacou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Alan Bernardo.

O trecho mais preocupante é o que fica próximo à escola, onde variações no nível do rio tem causado alagamento na estrada. Para evitar que isso ocorra, duas máquinas anfíbias do Inea trabalham diariamente na dragagem do rio retirando areia e aumentando a calha. Posteriormente, vão ser feitos 500 metros de enrocamento para proteger a margem.

Um ponto onde teve que ser aberto um novo trecho de estrada, uma máquina trabalha na execução de um enrocamento de pedras de 150 metros de extensão. Anteriormente foi feita a travessia de drenagem (manilhas de dois metros de diâmetro, que conduzem as águas do afluente para desaguar do rio).

Seguindo pela Beira-Rio há outro local em obras, onde a tromba d’água mudou o curso do rio e agora ele está sendo retificado. Uma travessia com duas manilhas, de um e dois metros, foi instalada para efeito de extravasor. Ainda serão construídos 250 metros de enrocamento e a estrada também receberá uma revitalização.

O quarto trecho que está recebendo melhorias já fica na região conhecida como Sertão do Bracuí. Lá, cinco máquinas trabalham na retirada de lama e entulho e na implementação de novas travessias e na construção de um enrocamento de 500 metros.

Esta região foi uma das mais atingidas. O curso do rio foi modificado e para impedir que ele volte a atingir casas, estamos criando uma dupla proteção com leira (proteção alta de pedra) e em seguida faremos o enrocamento – explicou o secretário Alan Bernardo.

​

PONTE EM CONSTRUÇÃO

​

Paralelo às obras de enrocamento na estrada Beira-Rio, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas está construindo uma ponte na Rua Santa Clara, na Santa Rita 1. A antiga ponte de manilha, inutilizada em dias de chuvas mais forte, dará lugar a uma ponte com base em concreto armado, com quase dois metros de altura. No momento, as cabeceiras em pedra e as bases estruturais estão sendo concluídas. A previsão para término do trabalho é de três meses.Prefeitura trabalha no enrocamento nas margens do rio Bracuí.