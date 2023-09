Prefeitura de Angra vai processar a Enel Distribuidora pelo mau serviço prestado

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis vai entrar com uma ação civil pública contra a Enel Distribuidora alegando péssimo serviço prestado pela empresa ao município. Nesta segunda (04), no início da tarde, o menino Ruan de Castro Carvalho de Barros, de 11 anos, foi eletrocutado por um cabo de alta tensão da empresa, em frente à obra do Centro de Informações Turísticas, na entrada da cidade. A criança foi atendida pela equipe do Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, para seguir com o tratamento.

A Defesa Civil vai realizar uma vistoria em todas as instalações da Enel Distribuidora para verificar a qualidade do serviço prestado, como o estado de conservação de postes, que estão com risco de queda, e da fiação. Desde outubro de 2022, a Prefeitura tem cobrado da empresa a vistoria dos postes instalados no município. A Prefeitura lamenta o acidente com o menino e está dando total assistência à família de Ruan Barros. A Enel Distribuidora tem o dever de prestar um serviço de qualidade à população de Angra dos Reis.