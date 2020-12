Prefeitura de Barra do Piraí adquire 40 mil doses da CoronaVac em parceria com Butantã

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 14:25 horas

Barra do Piraí– O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou que o município aderiu à compra de 40 mil doses da CoronaVac, vacina produzida pelo laboratório chinês, SinoVac, em parceria com o Instituto Butantã, de São Paulo.

O prefeito explicou que Barra do Piraí é o 270° na listagem dos que farão parte da imunização, que será feita em janeiro. No município – o primeiro da região Sul Fluminense -, serão vacinados profissionais de saúde, idosos e pessoas com comorbidades comprovadas.

Mario Esteves dará detalhes de como será feita a vacinação no município em uma live programada para esta quarta-feira (16), às 16h, direto do gabinete municipal.