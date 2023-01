Prefeitura de Barra do Piraí alerta para risco de inundações - Diário do Vale

Prefeitura de Barra do Piraí alerta para risco de inundações

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 21:06 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informa que, em virtude de chuvas intensas na região de Lídice, há risco de inundações nas margens do Rio Piraí. O alerta foi emitido pela Light.