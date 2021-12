Prefeitura de Barra do Piraí alerta sobre as dificuldades no abastecimento de água em alguns bairros

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2021, 15:51 horas

Barra do Piraí- A Estação de Tratamento Nelson Carneiro (ETA), localizada no bairro Santa Cecília, encontra-se paralisada desde às 23 horas de sexta, 17. Com isso, os usuários dos bairros Areal, Boa Sorte, Asilo, Cantão, Asa Branca, parte da Vargem Grande, do Maracanã e adjacências, já estão com o abastecimento interrompido.

Devido a cheia do rio Paraíba do Sul e do Piraí, a usina hidroelétrica Santa Cecília teve que paralisar o bombeamento de água para o Guandu, cessando a captação de água bruta daquela ETA.

Outra Estação de Tratamento que, nos últimos três dias, esteve com seu funcionamento prejudicado, foi a localizada no Horto Florestal.

O grande volume de chuva ocasionou o rompimento da represa de captação, causando o desabastecimento nos bairros Novo México, Caieira São Pedro, parte da Química, tendo em vista o não funcionamento da estação.

Segundo o secretário da pasta, Wanderson Barbosa, o caso fortuito levou a Secretaria de Água e Esgoto a trabalhar no local (Horto Florestal) em regime de urgência. Com efeito, na tarde de sexta, 17, por volta das 17 horas, a equipe finalizou os serviços e garantiu a recuperação do ponto de captação de água, bem como retomando com o funcionamento da estação de tratamento.

“Mesmo assim, o órgão frisa a necessidade de cautela em relação ao consumo por aqueles que já estão recebendo água da ETA Horto Florestal, visto que, caso continue chovendo, há, novamente, eminente risco de rompimento da represa recuperada e, por consequência, nova interrupção do sistema de abastecimento de água potável naqueles bairros”, completou Wanderson.

Os bairros não citados também deverão ficar sob alerta, já que o grande volume de água que desce pelo rio Paraíba do Sul traz enorme volume lixos e outros detritos.

Os lixos trazidos pela correnteza comprometem o bombeamento de água às estações de tratamento, já que são sugados pelas bombas e, com frequência, os equipamentos são paralisados para manutenção e retirada dos detritos.