Prefeitura de Barra do Piraí anuncia nova ambulância para Hospital da Cruz Vermelha

Pelas redes sociais, o prefeito comemorou a obtenção da ambulância. “Ficamos felizes com mais essa conquista, que se soma à frota de ambulâncias do município, cuja renovação de 100% dos automóveis aconteceu durante o nosso governo”, publicou.

Barra do Piraí – O prefeito Mario Esteves anunciou a aquisição de uma nova ambulância para atender ao Hospital da Cruz Vermelha, nesta segunda-feira (3). O veículo é especializado em cuidados prolongados, melhorando a qualidade do serviço prestado aos pacientes.