Prefeitura de Barra do Piraí auxilia 52 desalojados pela cheia do Rio Paraíba do Sul - Diário do Vale

Prefeitura de Barra do Piraí auxilia 52 desalojados pela cheia do Rio Paraíba do Sul

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 18:50 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Assistência Social está auxiliando mais de 30 famílias do bairro Lago Azul, atingidas pelas cheias do Rio Paraíba do Sul. O incidente ocorreu no sábado (7), após fortes chuvas que atingiram a cidade. Em parceria com a Secretaria de Defesa Civil, 52 foram alojadas na Escola Municipal Cortines Cerqueira.

De acordo com informações da Assistência Social, que coordena o abrigo provisório na unidade de ensino, as famílias estão recebendo alimentação e amparo dos assistentes sociais e demais técnicos da Pasta. Os profissionais também orientam e prestam atendimentos psicossociais a cada pessoa.

Segundo a secretária Paloma Blunc Esteves, o número de famílias abrigadas pode aumentar.

– A cheia começou no sábado e foi se ampliando para as demais casas ao longo dos dias. Acreditamos que o número de desalojados tende a aumentar, tendo em vista que alguns saíram para trabalhar e retornarão mais tarde ao território. Faremos uma atualização e vamos permanecer aqui até que todos sejam assistidos. Lamentamos pelo ocorrido, mas acreditamos que tudo será resolvido a contento – aponta a chefe da Pasta de Assistência Social.

O secretário de Defesa Civil, Flávio Camerano, explica que, a respeito das questões da inundação por conta da tubulação dos afluentes do Paraíba do Sul naquela região, a Prefeitura de Barra do Piraí e a K-Infra – concessionária que administra a Rodovia Lúcio Meira (BR 393) – irão se reunir mais uma vez para avaliar tais questões.

– O que não podemos é deixar a população desamparada. Estamos em constante comunicação com a K-Infra para que fenômenos como as fortes chuvas não venham a causar transtornos como este. Vamos chegar a um denominador comum – frisa.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, determinou que todas as secretarias estejam envolvidas em resolver os problemas da população barrense.

– Sabemos que a chuva vem caindo em toda a região, que sofre com este transtorno todos os anos. Já estamos nas ruas para assistir tanto os ribeirinhos quanto aqueles que moram próximo a encostas. É necessário ficar atento, principalmente quem está sob esse risco – concluiu Mario.