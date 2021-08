Prefeitura de Barra do Piraí baixa idade vacinal para 30 anos ou mais em postos dos bairros

Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 10:49 horas

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Saúde, diminuiu a idade vacinal para 30 anos ou mais em diferentes postos de saúde de bairros e distritos. As unidades que estarão vacinando moradores de suas respectivas localidades – respeitando a data – são Vargem Alegre, Califórnia, Dorândia, Oficina Velha, Parque São Joaquim, Coimbra e Belvedere. Parque Santana e Vargem Grande terão a aplicação da Segunda Dose (D2).

De acordo com o secretário de Saúde, Wagner Teixeira, vale ressaltar que, nas unidades de bairros, “apenas moradores daquelas áreas, na faixa etária”, serão vacinados. “As demais pessoas, que possuem 30 anos, mas não moram nos bairros elencados, devem esperar o momento, seja no seu local de origem ou no Albert Sabin, que nesta semana chega a 32 anos até terça”, frisa.

O prefeito Mario Esteves relembra a importância da segunda dose e ratifica que Barra do Piraí está cumprindo a tabela da Nota Técnica do Governo do Estado.

“Não estamos atrasados, mas sim juntos com o que pede o Governo do Estado. E cumprindo, sem utilizar a chamada D2 na primeira dose. Há municípios que estão fazendo isso, dando um ‘tiro no escuro’, e, se faltar vacina, terão problemas. O importante ainda é a vacina, a higienização e o distanciamento social, com uso se máscaras. Conclamo a todos os que já estão em sua data, que tomem a segunda dose. Assim, a imunização será completa”, explica o prefeito.