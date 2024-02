Prefeitura de Barra do Piraí disponibiliza ‘pontos de apoio’ para pessoas em área de risco

Barra do Piraí – A prefeitura montou um Gabinete de Crise para gerenciar as consequências da chuva que causou deslizamentos e matou quatro pessoas entre quarta-feira (21) e quinta-feira (22). Neste sábado (24), o gabinete anunciou que está disponibilizando, a moradores que estejam em áreas de risco, pontos de apoio para recebê-los temporariamente. A lista inclui igrejas e escolas em 11 locais estratégicos, elencados para prestar assistência aos atingidos.

Os bairros onde esses pontos foram criados são Areal, Boca do Mato, Centro, Chalet, Califórnia, Maracanã, Muqueca, Parque Santana, Ponte do Andrade, Roseira e Vargem Alegre. A proposta estava contida no Plano Municipal de Contingência, criado em outubro de 2023.

“O Plano de Contingência já estava sendo estudado e colocado em prática, uma vez que essas questões de fenômenos naturais, como as fortes chuvas, acontecem no Verão. As secretarias, portanto, já estavam, além das reuniões, atuando nas ruas. Várias diligências foram feitas, bem como comunicados de possibilidade de deslizamentos de terra em Barra do Piraí”, disse o secretário de Defesa Civil, Flávio Camerano.

Em comunicado oficial, o prefeito Mario Esteves informou que a Secretaria de Assistência Social está “liderando a logística da organização, portanto, todas as ações devem ser reportadas a ela”. No entanto, ponderou que o trabalho é conjunto, evitando sobrecarregar qualquer secretaria. Esteves reforçou que se faz necessária a abertura desses pontos após a constatação de mais de 209 desalojados.

“É de extrema importância garantir a disponibilidade de pessoal para atuar nos abrigos provisórios. São centenas de pessoas que ainda se encontram desalojadas, sem nos esquecer dos mais de 1.314 barrenses atingidos pelo temporal desta semana. Vale ressaltar e elogiar o trabalho de todas as secretarias, mas, mais ainda, da população como um todo, que vem se mobilizando desde as primeiras horas após essa tragédia, que deixou vítimas fatais em nosso município”, disse.

Veja quais pontos foram criados provisoriamente:

AREAL

Igreja Batista – Av. Vereador Sebastião de Carvalho, 1706

BOCA DO MATO

Igreja Santana – Rua Antonio Pereira Lopes, 616

CENTRO

Escola Municipal Manoel Fonseca – Rua dos Pracinhas, 30

Igreja Assembléia de Deus – Av. Pref. Arthur Costa, 1009

CHALET

Igreja Assembléia de Deus – Av. Vereador Osmar Dias Ferreira, 6837

COMPLEXO DA CALIFORNIA

Igreja Presbiteriana Família Viva – Av. Luiz Roberto Coutinho, 802

Igreja Católica Comunidade Eclesial Divino Santo – Rua Maria Aparecida da Silveira, 285- Morada do Vale

MARACANÃ

Igreja São José – Avenida Vera Cruz, 680

MUQUECA

Escola Municipal João de Deus – Rua Benedito da Silva Lomba, 417

PARQUE SANTANA

Escola Municipalizada Conde Modesto Leal – Estrada Silas Pereira da Mota, 799

PONTE DO ANDRADE

Igreja Evangélica Min. Pentec. O Senhor é Minha Bandeira – Av. Miguel Couto Filho, 2593

ROSEIRA

Igreja de São Cristóvão – Av. Miguel Couto Filho, 3310 – Ponte Vermelha

VARGEM GRANDE

Igreja São Francisco de Assis – Rua Manoel Gonçalves, 09

Escola Municipal Miguel Vasconcelos – Av, Getúlio Vargas, 668