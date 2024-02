Prefeitura de Barra do Piraí divulga nota de repúdio ao show da cantora Lexa

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí divulgou, na madrugada desta quarta-feira (14), uma nota de repudiando a duração do show da cantora Lexa realizado no encerramento do Carnaval da cidade. Segundo o governo do município, a cantora teria realizado o “show mais curto da história da cidade”.

O show foi realizado no Royal Sport Club e teria durado “apenas 40 minutos” segundo a nota. A apresentação foi contratada pelo município como parte das apresentações do Carnaval de Barra do Piraí.

Leia a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Barra do Piraí lamenta que a cantora Lexa não tenha respeitado seus fãs durante a apresentação no BaDoPi Folia 2024, realizando um show de apenas 40 minutos.

Repudiamos qualquer atitude desrespeitosa durante este evento, uma vez que todos os compromissos foram honrados com todos os artistas. TODOS ELES RECEBERAM ANTES DA ENTRADA AO PALCO.

Fica aqui nossa insatisfação total com a cantora, que não atendeu, sequer, os seus fãs, fiéis consumidores de suas músicas e que lotaram o campo do Royal Sport Club, neste último dia de Carnaval, fazendo o show mais curto da história da cidade.”