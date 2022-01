Prefeitura de Barra do Piraí e Governo Estadual firmam convênio em prol do bem-estar animal

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2022, 18:11 horas

Barra do Piraí- Através de uma ação de iniciativa do secretário de Estado de Agricultura e Proteção e Bem-estar Animal, Marcelo Queiroz, a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, estabeleceu uma parceria com o Governo Estadual para promover castrações de cães e gatos. Animais com até 25 quilos, resgatados por protetores independentes, ONGs e pessoas físicas podem ser castrados devido ao Programa RJPET. Essa é uma iniciativa é essencial para reduzir o número de animais abandonados, diminuir nascimentos não planejados e controlar o número de zoonoses.

O RJPET é uma subsecretaria da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Sua função é a realização de ações de incentivo à adoção, promoção de medidas de conscientização, dar suporte no controle, prevenção e erradicação de doenças, apoiar programas e projetos de defesa e bem-estar de animais, incentivando, ainda, sua posse responsável.

O secretário Municipal de Agricultura, Espedito Monteiro de Almeida, comenta sobre como deve ser realizado o cadastro para castração. “Pessoas físicas podem castrar um animal por mês, realizando o cadastro, através do site do RJPET (rjpet.com.br/entrar) e entrando em contato coma a Secretaria Municipal de Agricultura. Já o protetor independente terá que comprovar sua atividade, podendo castrar até oito animais por mês nas clínicas credenciadas”, explica Monteiro.

Para fazer o cadastro como protetor de animais é necessária a apresentação de documento de identidade com foto, comprovante de residência no estado do Rio de Janeiro, documentos que comprovem a prática de protetor, declaração de um médico veterinário reconhecendo o trabalho de protetor realizado, dados completos do local de acolhimento dos animais, telefone e e-mail.

O prefeito Mario Esteves comenta com entusiasmo sobre esse projeto. “Barra do Piraí tem um histórico de cuidados e proteção animal, então, firmar essa parceria com o Governo do Estado é mais um grande passo em prol deles. Além disso, já foi desenvolvido mais um projeto em relação bem-estar animal que, daqui algumas semanas, será divulgado”, afirma o prefeito.