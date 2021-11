Prefeitura de Barra do Piraí irá distribuir 8 mil tablets aos alunos da Rede Municipal

Matéria publicada em 22 de novembro de 2021, 18:28 horas

Barra do Piraí- A prefeitura de Barra do Piraí através da Secretaria de Educação deve distribuir cerca de oito mil tablets para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme relatou em rede social o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves. Além disso, segundo o chefe do Executivo, começarão a ser substituídos os antigos quadros por lousas digitais, bem como os professores receberão um notebook cada um, até o fim de 2022.

Segundo Mario Esteves, a decisão foi tomada após agentes da Secretaria de Educação tomar por base estudos sobre as novas tecnologias, que, conforme disse, “não pode mais ser encarada como inimiga da educação”. “Bem utilizada, a tecnologia pode tornar as aulas mais atrativas e dinâmicas, despertando o interesse do aluno. O projeto prevê também a capacitação, tanto para alunos quanto para professores. A ideia é preparar a comunidade escolar, afinal, não adianta largar o tablet na mão da criança e deixar por isso mesmo”, diz.

O prefeito relembrou que, desde o início do seu primeiro mandato, a Educação é uma das áreas em que mais tem investido. “Pela primeira vez na história, reconstruímos 23 escolas, convocamos mais de 250 profissionais, reconhecemos o direto à insalubridade para os professores de Educação Física e, o mais importante, implementamos o primeiro Plano de Cargos e Salários para o funcionalismo”, relata Esteves.

Durante a postagem, Mario Esteves também anunciou que as escolas receberão novos quadros digitais, substituindo os antigos. “Além disso, os professores receberão um notebook cada um, até o fim de 2022. Com as lousas digitais, os tablets para os alunos e os notebooks para os professores, criaremos um ambiente escolar preparado para o futuro. Queremos que, de fato, alunos e professores se apropriem dessa ferramenta, ampliando as possibilidades de melhorias na qualidade do ensino público”, arremata.