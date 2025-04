Prefeitura de Barra do Piraí lamenta assassinato de servidor aposentado

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí publicou, nesta quinta-feira (17), uma nota de pesar pela morte do servidor municipal aposentado Pedro Paulo da Silva Barreto, de 64 anos, conhecido como Pedrinho. A nota destaca a trajetória de Pedro Paulo no serviço público do município, onde atuou de 1985 até sua aposentadoria em 2023.

O assassinato do aposentado ocorreu na noite de terça-feira (15), no distrito da Califórnia, onde o corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência, possivelmente por pedradas. A Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos, suspeito do crime. A motivação ainda está sendo apurada pela polícia.

A Prefeitura repudiou qualquer ato de violência, solidarizou-se com os familiares e amigos de Pedro Paulo e reforçou seu compromisso em garantir a paz e segurança para a população.