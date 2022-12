Prefeitura de Barra do Piraí mantém frequência de saldo positivo na geração de empregos - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2022, 13:38 horas

Foto: Juan Barbosa l PMBP

A Prefeitura de Barra do Piraí, nos últimos oito meses (abril a novembro), apresentou um saldo positivo de empregos criados. Os números foram disponibilizados na plataforma do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) e representam um aspecto econômico importante desenvolvido no município. As estatísticas não englobam o mês de dezembro, porém, devido as festividades, o esperado é que a constância continue com os ótimos números.

A relação de empregos criados na cidade pode ser destacada como o resultado de um conjunto de empreendimentos feitos e desenvolvidos ao longo da atual gestão. As aplicações feitas em diversas áreas permitiram a criação dos pilares necessários para que a cidade cresça e continue a se manter economicamente estável. Agora, o município está pronto para alcançar novos estágios de evolução, algo claramente visível por meio da vinda de empresas, lojas e instituições de ensino como o Centro Universitário de Valença (UNIFAA), pontos estruturais que já estão trazendo desenvolvimento econômico para a região.

Para o próximo ano, 2023, os dados referentes a geração de empregos tendem a melhorar ainda mais. A prefeitura, atualmente, segue com uma série de projetos que serão responsáveis por fomentar a economia local e, por consequência, gerar mais ofícios. Obras como: o novo Hospital Regional de Cuidados Prolongados, em Vargem Alegre, o futuro Terminal Rodoviário, novas etapas do Circuito Turístico de Ipiabas, a continuação das pavimentações e benfeitorias relacionadas à mobilidade urbana geraram mais empregos.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Wagner Aiex, comentou a respeito das expectativas positivas para o próximo ano e como isso vem sendo fundamentado e construído a um longo tempo. “Devido às ações que seguem em andamento por todo o município as expectativas para 2023 são as melhores possíveis. Trabalhamos muito para conseguirmos chegar a esse ponto. Graças à atual gestão, Barra do Piraí está preparada para se desenvolver ainda mais”, relata o secretário.

Sobre os números divulgados quanto a empregabilidade e todas as atividades em andamento na cidade, o prefeito Mario Esteves reiterou os esforços feitos pelo governo atual. Além disso, declarou que 2023 comprovará que, cada vez mais, Barra do Piraí está caminhando para assumir uma posição de destaque econômico na região Sul Fluminense. “Os números publicados deixam claro como estamos buscando, incansavelmente, o progresso econômico. Todas as secretarias estão obstinadas em fazer o melhor para todos os barrenses. Com as ações que estão em andamento pelo município conseguiremos gerar mais empregos diretos e indiretos em múltiplas áreas. Barra do Piraí tem um futuro brilhante, não tenho dúvida. Então, aguardem pra ver”, finaliza o chefe do Executivo.