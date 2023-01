Prefeitura de Barra do Piraí mobiliza equipes para auxiliar vítimas das chuvas - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 17:52 horas

Secretaria de Saúde disponibiliza atendimento médico, psicológico e vacinação para os moradores do Lago Azul



Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Saúde realizou na manhã desta quinta-feira (12), uma série de ações para auxiliar e orientar os moradores do bairro Lago Azul, que foram vítimas de estragos causados pelas fortes chuvas nos últimos dias. Atendimento médico, psicológico, imunização e atualização da caderneta vacinal aconteceram na Escola Municipal Cortines Cerqueira, onde há pessoas abrigadas.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruso, destacou os trabalhos que estão sendo feitos no município e a ação realizada no bairro Lago Azul.

– O governo municipal está completamente focado em dar assistência à população. Várias equipes da secretaria estão nas ruas ajudando aqueles que precisam de amparo. O trabalho realizado no Lago Azul evidencia isso. Organizamos diferentes setores municipais e estamos fazendo o melhor trabalho possível para toda a população. Nesse momento, os atendimentos que podem prevenir doenças advindas do contato com a água são primordiais – pontuou o secretário.

A diretora de Vigilância em Saúde, Irineia Rosa, relatou que equipe de vigilância vai ao local afetado e começa a estabelecer um plano de ação.

– Aqui no bairro, estamos atuando em prol da vacinação contra doenças como a leptospirose e o tétano, direcionando a dose apropriada para cada habitante. Além disso, temos equipes que estão nas ruas dando orientações sobre limpeza para famílias que tiveram suas casas alagadas e outras que estão direcionadas a dar instruções referentes à doenças como dengue, chikungunya, zika, etc. Estamos sempre à disposição da população para o que precisar.

O prefeito Mario Esteves salientou a forma que o governo está empenhado em auxiliar todos os moradores que foram afetados pelas chuvas.

– Nunca vamos abrir mão de ajudar a população. Hoje, bairros como o Lago Azul e todas as demais áreas atingidas pelas chuvas são prioridade para o nosso governo. Estamos sempre de prontidão para ajudar os habitantes de Barra do Piraí – declarou o chefe do Executivo.