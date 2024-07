Prefeitura de Barra do Piraí se pronuncia após morte de menino picado por cobra

Barra do Piraí – Após a morte de um menino de oito anos, picado por uma cobra no distrito de São José do Turvo, a prefeitura de Barra do Piraí se pronunciou, nesta terça-feira (2), acerca do ocorrido. Além de prestar esclarecimentos, o município publicou ainda orientações para o caso de novas ocorrências similares na cidade.

“Em relação à morte do paciente de 08 anos de idade residente na divisa do Distrito do Turvo (Barra do Piraí) com Nossa Senhora do Amparo (Barra Mansa), a Vigilância Epidemiológica está realizando a investigação do caso. Entretanto, cabe ressaltar que o paciente não foi atendido no município de Barra do Piraí e deu entrada no município de Volta Redonda, no Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) Aterrado, que o assistiu e o encaminhou para o Hospital Regional Dra. Zilda Arns Neumann”, diz o comunicado.

Segundo a entidade, caso incidentes dessa natureza ocorram com maiores de 16 anos, a vítima deve ser encaminhada para a UPA/Santa Casa 24h e, no caso de crianças e adolescentes de até 15 anos, 11 meses e 29 dias, o encaminhamento deve ser feito para o Hospital Maria de Nazaré. Nos dois casos, o paciente será levado prontamente ao atendimento de emergência para avaliação médica, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, e ficará sob cuidados médicos/hospitalares enquanto o hospital busca o soro no polo de referência ou será transferido para um dos polos, tendo como base a indicação médica.

A prefeitura ainda afirma que Barra do Piraí não possui um polo de sorologia para acidentes com animais peçonhentos. A região do Médio Paraíba é composto por 12 municípios e possui três polos para atendimento, localizados em Resende, Volta Redonda e Vassouras.

“Reforçamos que em hipótese nenhuma o paciente deve adiar o atendimento hospitalar mais próximo, pois lá ele terá os cuidados médicos imediatos, o que pode diminuir possíveis agravos causados pela peçonha destes animais”, finaliza a nota.