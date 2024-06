Prefeitura de Barra do Piraí se pronuncia sobre transporte coletivo

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí divulgou, na tarde deste sábado (29), uma nota oficial acerca da fiscalização e a regulamentação dos horários do transporte coletivo da cidade, assumido recentemente pela Bamonte Transporte. A mudança tem gerado transtornos para a população. Em nota oficial, a prefeitura disse entender a preocupação dos moradores e afirmou que está tomando as devidas providências.

Veja o pronunciamento completo:

“A Prefeitura de Barra do Piraí entende a preocupação dos usuários do transporte coletivo de passageiros com relação aos horários do itinerário dos ônibus. E as tratativas estão sendo tomadas.

A Bamonte Transporte, empresa que opera no município em caráter emergencial, está adequando toda a sua estrutura em favor da população barrense. Há apenas uma semana percorrendo pela cidade, está conhecendo todo o percurso para oferecer um trabalho ainda melhor.

A prefeitura pede compreensão aos moradores e lamenta que, em décadas, nada havia sido feito para mudar o cenário de abandono no transporte público, serviço essencial para garantir o direito de ir e vir da população.

Ao longo da semana, a publicidade para o novo sistema de bilhetagem e os novos horários estarão à disposição dos moradores de Barra do Piraí nas redes sociais da prefeitura e nos veículos de comunicação local.”