Prefeitura de Barra Mansa amplia coleta seletiva e alcança 10 mil moradores

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 16:06 horas

Barra Mansa – O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) expandiu o serviço de coleta seletiva e nesta semana, o bairro Nova Esperança recebeu as equipes da coleta que neste mês de agosto ainda implantará a atividade no Jardim Primavera, Roselândia I e Roselândia II. A meta é até dezembro atingir mais 11 bairros. A coleta abrange mais de três mil residências e estabelecimentos comerciais e, beneficia aproximadamente 10 mil pessoas.

Atualmente o serviço de coleta abrange quase 60 localidades de Barra Mansa. Neste período de pandemia, os cooperados estão trabalhando com EPI (Equipamento de Proteção Individual), fazendo uso de máscara, mantendo distância de, no mínimo, um metro para as pessoas e utilizando álcool gel 70%.

A coleta ocorre uma vez por semana em diferentes áreas do município e os materiais são encaminhados para a Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis (Coopcat), onde permanece isolado por uma semana como medida de segurança.

O gerente do setor de Destinação Final de Resíduos Sólidos e coordenador da Coleta Seletiva, Sérgio Antônio da Silva, destacou a importância dos trabalhos.

– A população dos bairros está sendo beneficiada de forma gratuita. Agradecemos a colaboração dos moradores e enfatizamos que com a ajuda deles, o meio ambiente é preservado e a renda dos catadores e suas famílias são mantidas – ressaltou Sérgio.

Informações sobre os dias e locais onde são feitas as coletas, podem ser obtidas através dos telefones (24) 3322-0256 ou (24) 3512-4333.