Prefeitura de Barra Mansa inicia ‘Caravana da Saúde’

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 20:47 horas

Visitas técnicas de gestores e administradores do setor às unidades de saúde têm o objetivo de promover melhoria contínua e proximidade com a população

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa iniciou nesta sexta-feira (24), um projeto para conferir de perto as demandas de todas as unidades de saúde do município. O objetivo é se aproximar da população e promover melhorias contínuas. Nomeada como ‘Caravana da Saúde’, a ação percorreu neste primeiro dia, a Clínica da Família Amilta Pedroso Marins, o Posto de Saúde da Família do Belo Horizonte e a Unidade de Saúde da Família Ismael de Souza – todos no bairro Vista Alegre.

O secretário Dr. Sérgio Gomes percorreu os locais junto de superintendentes, gerentes e coordenadores da Secretaria de Saúde, além do vereador Pissula.

– Estar in loco (no local) olhando olho no olho dos pacientes é muito importante. Ouvir sugestões e buscar soluções para o que não está funcionando é o nosso maior objetivo. Viemos com nossa equipe completa para já sairmos com a solução para cada unidade, seja na parte de odontologia, exames ou tempo de espera. A Saúde tem que estar próxima da população – ressaltou Dr. Sérgio Gomes.

Acompanhando as visitas, o vereador Pissula destacou a importância da ‘Caravana da Saúde’ para a população.

– É importante a presença da gerência e da administração da Secretaria para reforçar o bom atendimento. Para estar cobrando, ver as necessidades de cada local e poder providenciar as melhorias. Passo nas unidades e cobro, mas eles aqui são importantes demais. Ficou muito marcado, a vida toda, que o SUS (Sistema Único de Saúde) não presta um bom atendimento e a gente tem mudado esse quadro – concluiu o parlamentar.