Prefeitura de Barra Mansa pretende comprar 80 mil doses da CoronaVac

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 17:24 horas

Secretaria de Saúde enviou documento ao Instituto Butantan e aguarda aprovação da Anvisa para concretizar a compra

Barra Mansa– A Prefeitura de Barra Mansa informou na tarde desta quinta-feira (17), que pretende comprar 80 mil doses da CoronaVac, através do Instituto Butantan de São Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde enviou um documento para o Instituto declarando a intenção de compra, caso ocorra a aprovação e liberação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Inicialmente serão imunizados profissionais da saúde; idosos acima de 60 anos; profissionais da Rede de Educação (público e privada) e profissionais de segurança e salvamento. O município inicia o ano de 2021 com a compra do medicamento, sendo mais uma das ações que visam garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, a redução dos riscos causados pelo vírus, segundo o secretário de Saúde, Sérgio Gomes.

Sérgio ainda comentou que Barra Mansa é a cidade da região que tem a maior capacidade vacinal e a torcida é para que a avaliação da Anvisa seja aprovada.

– A vacina ainda está em fase de teste e a liberação da Anvisa é fundamental para que o funcionamento seja eficaz. Estamos confiantes que em breve teremos a vacina contra o vírus, porém seguimos aguardando a liberação – disse.

O secretário de Saúde ainda citou que entende a preocupação da população em relação ao vírus, porém as medidas para contê-lo no município serão mantidas. “De antemão afirmo que nós vamos continuar trabalhando para evitar a proliferação do vírus e para que a imunização seja uma realidade no município”, completou o secretário.