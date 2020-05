Prefeitura de Barra Mansa proíbe dois laboratórios de realizarem testes para Covid-19

Matéria publicada em 14 de maio de 2020, 10:22 horas

Dois espaços foram notificados e proibidos de realizar o procedimento

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa fiscalizou estabelecimentos laboratoriais que realizam testes para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na quarta-feira (13), com objetivo de garantir que os laboratórios estejam de acordo com as normas de higienização.

Durante a fiscalização, dois estabelecimentos foram notificados por estarem situados em edifícios comerciais, nos quais os pacientes e outros usuários utilizam o elevador para acessar as salas.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, destacou que a prefeitura recebeu denúncias de que havia laboratórios realizando o procedimento e colocando em risco a saúde dos usuários em um prédio comercial, no Centro da Cidade.

– Imediatamente solicitamos que a equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária fosse até o local para averiguar a veracidade da informação. Com a comprovação, os dois laboratórios, que são particulares, foram notificados acerca da proibição do fluxo de pacientes que estejam possivelmente contaminados com o vírus – afirmou Sérgio Gomes.

– Os pacientes que procurarem essas unidades para a realização do exame deverão ser informados que o laboratório não pertence a Rede Nacional de Referência Laboratorial, sendo assim, os exames não são validados para fins de diagnóstico confirmado pelas secretarias Estadual e Municipal de Saúde. O laboratório que quiser ser integrante desta rede deverá enviar um percentual, com resultado detectável para contra prova no Laboratório Central (Lacen) – concluiu Sérgio, explicando de acordo com a nota técnica e considerando a pandemia mundial do vírus.