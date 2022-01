Prefeitura de Barra Mansa promove Dia D contra Covid-19 no feriado de São Sebastião

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2022, 18:41 horas

Barra Mansa- No feriado do padroeiro de Barra Mansa, São Sebastião, a Secretaria de Saúde promoveu o Dia D de combate à Covid-19 e esquematizou três frentes de trabalho para alcançar o maior número possível de pessoas com ações de combate à doença.

Nesta quinta-feira, 20, a ação, que acontece nas Unidades Básicas de Saúde, foi composta por três frentes: a testagem em pacientes sintomáticos, com os testes de Swab rápidos, cujos resultados ficam prontos em 15 minutos; a vacinação de adulto com a primeira dose em pessoas a partir dos 12 anos de idade, a segunda dose previamente agendada, a terceira dose para maiores de 18 anos que tomaram a D2 até o dia 20/09 e a quarta dose em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tomaram a D3 até o dia 20/09; e a dose pediátrica, que neste momento, é direcionada a crianças de 5 a 11 anos de idade com deficiência permanente, comorbidade laudada por médico e meninas de 11 anos, nascidas entre os meses de janeiro e junho.

Segundo o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, o Dia D tem a finalidade de realizar o maior número de testes possíveis, assim como colocar a carteira de vacinação contra a Covid-19 em dia. “Como hoje é feriado no município as pessoas têm maior disponibilidade de procurar atendimentos nas Unidades de Saúde. Estamos trabalhando intensamente para garantir a saúde da população e manter a situação da saúde pública equilibrada em nosso município”, ressaltou.

A vice-prefeita, Fátima Lima, acompanhou o início dos trabalhos logo pela manhã. “A realização dos testes é de extrema importância, pois evitamos que as pessoas positivadas para a Covid-19 fiquem em circulação, transmitindo o vírus para outros cidadãos. A vacinação é outro procedimento valioso para preservar vidas. Com as doses pediátricas, a gente fica mais segura e aliviada. Por tudo isto, devemos nos manter atentos às datas da segunda e terceira doses, além do reforço”, destacou.

Os testes Swab estão sendo efetuados até às 17 horas, em 13 UBS, mas somente em pacientes que apresentam os sintomas pelo terceiro dia consecutivo, a fim de evitar resultados falsos negativos. As unidades que estão ofertando os testes são: São Pedro, Vila Orlandélia, Getúlio Vargas, São Francisco, Piteiras, Vila Coringa, Ismael de Souza (Vista Alegre), Mangueira, Boa Vista, Ano Bom, Bocaininha, Santa Maria II e Saudade.

A testagem nas unidades sentinelas – Ano Bom, Sirene da Boa Sorte e Clinica da Família – acontece até às 22 horas. O paciente com resultado positivo é submetido à consulta médica na própria unidade, onde recebe orientações sobre o isolamento social, além da prescrição médica. Os casos em que há necessidade de internação são encaminhados para o Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste.

Bruno Nunes Melo, 37 anos, morador do Centro, foi uma das pessoas a realizar o teste. “Minha namorada chegou recentemente de viagem do Mato Grosso e está com Covid. Embora tenha tomado duas doses da vacina, estou com os sintomas da doença. Por isto, vim fazer a testagem”.

Talita Mota da Silva, 38 anos, moradora da Colônia Santo Antônio, após ser submetida ao procedimento, testou positivo. “Já passei pela consulta médica, recebi as orientações e a medicação. Agora é ir pra casa e ficar em isolamento para não prejudicar a saúde de outras pessoas”, disse.

A vacinação em adultos também acontece em 13 UBS até às 16 horas: Jardim Primavera, Nova Esperança, Monte Cristo, Coringa I, Belo Horizonte, Júlio Caruso, Paraíso de Baixo, Vila Delgado, Pró-Saude (UBM), Colônia Santo Antônio, Vila Ursulino, Floriano e KM 4.

O esquema vacinal contempla com a primeira dose pessoas a partir de 12 anos, a segunda dose previamente agendada e a terceira dose para maiores de 18 anos que tomaram a D2 até o dia 20/09. Já a quarta dose será administrada apenas em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a D3 até o dia 20/09.

Importante lembrar que para ser imunizado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado (nominal ou em nome dos pais) ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a D4 é imprescindível também a apresentação do laudo médico e o comprovante das outras doses.

A aplicação da primeira dose pediátrica está concentrada em 16 UBS: Centro, São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Santa Rita de Cássia, Paraíso de Cima, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Vila Principal, Rialto, Siderlândia, Vila Independência, Santa Rita de Fátima, Clínica da Família e Amparo. Para serem imunizadas as crianças precisam estar acompanhadas de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência do responsável.

Produzida pelo laboratório Pfizer, a vacina pediátrica é administrada em duas doses, com intervalo de oito semanas entre a D1 e a D2.

Kamile Vitória, 11 anos, acompanhada da mãe Rose Pereira, recebeu a primeira dose da vacina e declarou: “Estava esperando há tempos por esta vacina.Me sinto privilegiada em receber a imunização e torço para que a vacina chegue rapidinho às demais crianças”.

Maria Vitória também recebeu a dose do imunizante. Ansiosa, estava acompanhada da mãe Andrea Martins, que fez questão de agradecer a equipe de saúde do município. “Este trabalho é um ato de amor a todos os cidadãos do nosso município”.