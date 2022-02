Prefeitura de Barra Mansa promove ‘Dia da Família’ no bairro Santa Izabel

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2022, 17:35 horas

Atividade visa aproximar o cidadão do governo municipal, ofertando diversas ações desenvolvidas e que geram melhorias na vida da população

Barra Mansa- Moradores do bairro Santa Izabel receberam uma ação social da prefeitura neste sábado, 12. Denominada ‘Dia da Família’, a atividade aconteceu na quadra esportiva da Escola Municipal Vereador Alderando Casali Marques. O evento, que contou com a colaboração de diversas Secretarias Municipais, teve o objetivo de oferecer uma série de serviços, dentre eles atualização e cadastramento no Programa CadÚnico; orientações com profissionais de saúde sobre diversos programas institucionais; recreação para as crianças; doação de mudas e de livros; recolhimento de lixo eletrônico e de óleo vegetal usado.

O secretário de Habitação, Alberto Almeida Carneiro, explicou como funciona a ação. “Esta é uma ação combinada com várias secretarias para ofertar e mostrar os serviços públicos que Barra Mansa pode oferecer à população local, entre elas, os moradores do Minha Casa Minha Vida. É importante para a população ter a noção do quanto a prefeitura quer ser procurada por ela e mostrar que nós, enquanto Poder Público, estamos aqui para servi-la e que os nossos serviços são direitos de cada um”.

A vice-prefeita Fátima Lima esteve no evento e afirmou a importância do trabalho em conjunto para obter resultados positivos no município. “Nós temos muito a fazer, mas em conjunto. Só assim nós conseguiremos enxergar os resultados de toda essa parceria. Não faremos somente essa ação, outras virão em breve. Eu sou dessa comunidade há cinco anos e para mim é muito gratificante ajudar esses moradores”, declarou Fátima.