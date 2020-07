Prefeitura de Barra Mansa promove reencontro entre morador em situação de rua e familiares em Magé

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 13:20 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa promoveu um reencontro entre um morador em situação de com seus familiares. O morador J.M, que recebia acompanhamento pelo Centro Pop desde 2019 e estava acolhido no Lar de Jesus, foi conduzido a Magé, na Baixada Fluminense, onde residem seus parentes. Ele não possuía vínculos em Barra Mansa.

Edilene Moreira, gerente de Proteção Especial de Barra Mansa, destacou a abordagem realizada pelo Centro Pop junto Às pessoas em situação de rua.

– As abordagens acontecem o dia todo, de 8 às 17 horas. A equipe do Centro Pop inclui os usuários em situação de rua nos serviços e trabalha na tentativa de retirar este morador das ruas. O centro faz contato com a família e, quem é do município, a gente atua na dificuldade de cada um. O objetivo principal é melhorar a condição de vida do assistido e realizar a reinserção do mesmo na sociedade – frisou.

A coordenadora do Centro Pop, Raquel Ferreira, explicou sobre a assistência.

– Oferecemos as pessoas em situação de rua alimentação, banho e área para lavarem suas roupas. Devido à pandemia do novo coronavírus, estamos funcionando em horário reduzido e não está havendo convivência. Os usuários frequentam para tomar café, banho e lavar roupa, o almoço está sendo entregue na rua todos os dias – concluiu a coordenadora.

O Centro Pop de Barra Mansa é referência em atendimento à população em situação de rua. No local, é realizado todo o processo de emissão de documentos, atendimento técnico com psicólogas, assistência social dos usuários e busca de reinserção familiar, oficinas (que estão suspensas no momento), embarque para migrantes (pessoas que estão de passagem pela cidade) e serviço de convivência.

Ele fica localizado na Rua Francisco Amaral de Souza, 8, Bom Pastor, no Centro. Neste período, está funcionando de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h. Quem conhecer algum morador de rua pode se encaminhar ao Centro ou ligar para o telefone 33241486.

Abrigo

Durante este período de pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Barra Mansa, em união com o Grupo Acolher, implantou o Abrigo Temporário no Centro de Lazer Feliz da Vida, no bairro Santa Rosa. O local tem o objetivo de proteger as pessoas em situação de rua da doença e proporcioná-las oportunidades de inserção no mercado de trabalho, de modo a gerarem sua própria renda.

No abrigo, os assistidos recebem refeições, lanches, aprendem serviços manuais, participam de atividades físicas e têm acompanhamento clínico e psicológico, através de profissionais da saúde.