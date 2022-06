Prefeitura de Barra Mansa realiza a entrega de mais cartões do ‘Vale Social’

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 17:29 horas

Benefício oferece aos usuários acesso ao transporte intermunicipal e municipal para tratamento médico

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou nesta terça-feira, 28, a entrega dos cartões para mais 35 beneficiados pelo ‘Vale Social’, que oferece gratuidade em transportes de concessão estadual (rodoviário intermunicipal, metroviário, ferroviário e aquaviário).

O programa do Governo Estadual atende portadores de deficiência (física, auditiva, visual ou mental) e doentes crônicos que estejam em tratamento médico ou medicamentoso, em unidade pública de saúde ou conveniada ao SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com a vice-prefeita Fátima Lima, esta entrega foi mais uma vitória conquistada em prol dos direitos da pessoa com deficiência. “O evento foi muito importante para as pessoas terem mais esse direito conquistado que é o vale social. É uma questão de empoderamento do deficiente”, destacou a vice-prefeita, que falou sobre os benefícios e a garantia de amparo para as pessoas que receberam o vale.

“Esta parceria é muito importante para que esses deficientes possam circular e ter as suas necessidades supridas. Eu espero que eles valorizem e que nós possamos cada dia mais garantir os direitos das pessoas, principalmente da pessoa com deficiência”, encerrou Fátima.

O secretário da Pasta, J. Chagas, definiu o evento de hoje como uma ‘vitória’ do município. “Hoje a nossa Secretaria é um núcleo do Governo do Estado, sendo o primeiro município na região Sul Fluminense com esse título. Quero agradecer ao prefeito Rodrigo Drable pela confiança que tem depositado na gente e também a todos os colaboradores e amigos que estão nessa luta conosco”, destacou.

Segundo a coordenadora do Vale Social e Passe Livre do município, Márcia Estrella, Barra Mansa se tornou um polo do benefício. “Nós buscamos diversas parcerias para estar trazendo o vale social para o nosso município. Eu fui fazer o curso no Estado pra que a gente pudesse ter mais uma opção ao usuário. O cartão é intermunicipal e municipal, o qual possibilitará andar dentro de Barra Mansa e ir para outras cidades fazer seu tratamento, sendo totalmente de graça e com presença de acompanhante”, ressaltou a coordenadora.

“Isso é uma luta de toda a população, uma briga muito grande para que a gente se tornasse referência na região, nos tornamos polo. Agora os cartões vêm direto para nós. O usuário do vale pode fazer a retirada deles aqui na Secretaria”, concluiu Márcia.

Marco para o município

Uma das beneficiadas com o vale social, Alessandra de Oliveira, parabenizou a equipe pela entrega e definiu o direito do vale como um ‘marco para o município’.

“Eu gostaria primeiramente de agradecer esse direito, que foi adquirido por essa equipe que tanto correu atrás para nos ajudar. É uma conquista muito grande para todos nós, que precisamos estar indo e vindo, passando por tratamentos. Esse dia é marco para todos nós, uma conquista muito grande de estarmos conseguindo esse vale social, pois precisamos lutar pela nossa vida e conquistar a cada dia mais os nossos direitos como deficiente”, declarou Alessandra.

Solicitação:

O interessado em obter o Vale Social deve se dirigir à sede da SMASDH – Rua Oscar da Silva Marins, n° 252 (ao lado da prefeitura), no Centro – portando os seguintes documentos:

– Ficha de cadastro, que pode ser obtida no site www.valesocial.rj.gov.br/formularios;

– Laudo médico no verso da ficha, devidamente preenchido pelo médico do solicitante;

– Cópia da Certidão de Nascimento ou Cópia da Carteira de Identidade (RG);

– Cópia do CPF;

– Cópia do Comprovante de residência e da identidade do titular (se não for o próprio). Para menores de idade ou adultos incapazes, apresentar cópia da identidade do responsável ou representante legal;

– 01 foto 3×4 (original e recente);

Vale lembrar que o local de tratamento deverá ser obrigatoriamente uma Unidade Pública de Saúde ou conveniada ao SUS.