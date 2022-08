Prefeitura de Barra Mansa realiza mutirão de CadÚnico na Vila Principal

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 16:19 horas

Ação ofereceu explicações sobre o cadastramento e atualização em diversos benefícios

Barra Mansa- Os moradores do bairro Vila Principal receberam nesta terça-feira, 09, mais um mutirão do CadÚnico, realizado pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. um mutirão do CadÚnico,

No mutirão que aconteceu no período das 9h às 14h, foram feitos 55 atendimentos, entre inscrições e renovações. Essas pessoas também puderam obter explicações sobre benefícios como Auxílio Brasil, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social, ID Jovem e outros. Também foram atendidos os munícipes que precisavam do serviço de Sub-registro (segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito).

A coordenadora do CadÚnico, Celina Porte, destacou mais uma vez a importância do mutirão e a facilidade que o mesmo proporciona aos munícipes. “O projeto vem facilitando a vida de muitas pessoas e isso é muito gratificante para nós. Temos ido aos bairros oferecendo estes serviços com o intuito de facilitar em diversos fatores, como cadastros novos, explicações sobre os benefícios, atualizações, entre outras informações”, destacou Celina.

Um dos participantes do cadastramento de hoje, Maxwell Rodrigues, afirmou que o mutirão irá ajudar muito em sua busca por recolocação no mercado de trabalho. “Consegui participar hoje e saí bem informado e com cadastro feito. Acredito que esses eventos vão facilitar muito a vida das pessoas que estão em busca de emprego. Só tenho a agradecer a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos pela iniciativa”, ressaltou o morador do bairro.

Ainda nesta semana, o mutirão CadÚnico será realizado nesta quarta-feira, 10, no bairro São Sebastião, na rotatória da Rua José de Abreu, das 9h às 14h.