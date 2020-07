Prefeitura de Barra Mansa realiza teste rápido em pastores, padres e policiais militares

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 17:36 horas

Cerca de 86 pessoas foram testadas e os resultados deram negativo

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou teste rápido em pastores, padres e policiais militares nesta quarta-feira (1º), para detecção da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A ação ocorreu no Parque Natural Municipal de Saudade e testou 86 pessoas, todos os resultados deram negativo.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado Ferreira, explicou a testagem.

– Os testes rápidos que estamos realizando são imunocromatográficos. Eles são dispositivos de uso profissional, de fácil execução e que não necessitam de outros equipamentos de apoio, como os que são usados em laboratórios. Os resultados saem entre 10 e 20 minutos – disse.

Juliana acrescenta que os testes devem ser feitos sempre por um profissional de saúde.

– É sempre importante ressaltar que os testes rápidos são de uso profissional e que os seus resultados devem ser interpretados por um profissional de saúde, considerando informações clínicas, sinais e sintomas do paciente, além de outros exames. Somente com esse conjunto de dados é possível fazer a avaliação e o diagnóstico ou descarte da doença. Ou seja, o teste rápido fornece parte das informações que vão determinar o resultado. É importante ressaltar que, mesmo após o teste negativo, se a pessoa tiver algum sintoma de síndrome gripal mais significativo, deve procurar atendimento – concluiu.

O padre Deivi Santana de Oliveira, líder da Paróquia Santo Antônio, no bairro Saudade, destacou que líderes religiosos devem redobrar os cuidados com a saúde neste momento de pandemia.

– Para nós, padres, é sempre importante estarmos cuidando da nossa saúde. Muitas pessoas têm entrado em contato, angustiados, nervosos e com casos de depressão aparecendo. Essa é uma ação de prudência e preocupação, para não expor ninguém ao risco. Como a gente pode ter a doença sem ter os sintomas, então fazer o exame é mais do que necessário, é importante, é sinal de amor para todos nós – disse.

O pastor Gerson Januário da Igreja Batista Central em Barra Mansa, localizada no Centro, comentou que o líder é uma referência aos demais, sendo um ótimo exemplo a ser seguido no combate a pandemia.

– Esse teste é importante para que todos fiquem seguros, no momento em que o seu líder também está, sem riscos de propagação da doença. Se ele não estiver, precisa se tratar, afim de que não contamine ninguém, assim como também servir de exemplo para todos – afirmou.

Agentes militares

Os agentes do 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar) passaram por testagem rápida para detecção da Covid-19, na manhã desta quarta-feira (1º). A ação seguirá até sexta-feira (03), das 7h30 às 10h. O objetivo da Secretaria de Saúde é não interromper o serviço da PM por conta da doença.

– É espetacular essa ação, porque há uns 10 dias atrás, tivemos uma baixa de 20 policiais acometidos pela Covid-19. Então o prefeito Rodrigo Drable me ligou, porque eu também peguei esse vírus, e falei que tinha vários policiais com o vírus. Ele acionou o Saae para higienizar e programou a testagem para deixar os policiais e suas famílias seguras, inclusive as pessoas que são abordadas por eles, nas ruas. Quanto menos risco tiver para eles e para a população, melhor – declarou o capitão do 28º BPM, Alcimar Videira.