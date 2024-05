Prefeitura de BM incentiva prática de futsal com torneio sub-10

Barra Mansa – A Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), da Prefeitura de Barra Mansa, realizou, neste sábado (18), o torneio Futsal Sub-10, na quadra poliesportiva do bairro Roselândia. 90 atletas de 9 equipes da cidade participaram do evento.

You may also like