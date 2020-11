Prefeitura de BM verifica demandas de moradores do Nova Esperança e Vila Independência afetados com as chuvas

Barra Mansa- A prefeita em exercício, Fátima Lima, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ruth Coutinho, e equipes do órgão estão verificando nesta terça-feira, dia 17, as demandas de alguns moradores do Nova Esperança e da Grota, na Vila Independência, que tiveram as casas destelhadas devido às chuvas e a ventania da tarde desta segunda-feira, dia 16.

– Estamos verificando os estragos para providenciar, dentro das possibilidades orçamentária da Prefeitura, a proteção social para minimizar o sofrimento destas famílias – disseram.

Segundo informações do assessor técnico da Defesa Civil, Manoel Carlos Souza, também foram registradas quedas de árvores na Vila Independência. “Felizmente não houve registro de vítimas. Com o destelhamento, os móveis e eletrodomésticos ficam expostos ao tempo, causando mais prejuízos aos moradores. Assim, o trabalho da prefeitura exige parceria entre as secretarias para minimizar o impacto na vida dos moradores e paralelamente, oferecer proteção social”, analisou.

Defesa Civil orienta para o período da temporada de chuvas

As estações do ano mais quentes, primavera e verão, são marcadas pelas chuvas fortes a qualquer hora do dia. Elas podem provocar deslizamento de encostas, transbordo de rios e alagamentos de ruas. Os ventos fortes, como dos últimos dias, podem provocar destelhamento de casas, queda de árvores e até de postes de energia elétrica.

Como Barra Mansa é uma cidade cortada por rios e encostas, esses riscos são eminentes, apesar do trabalho sistemático da Prefeitura, envolvendo diversas secretárias, voltados para a dragagem de rios e limpeza de rios, desobstrução e manutenção de bueiros, coleta seletiva do lixo e orientações à população.

Por isto, a Defesa Civil destaca uma série de ações que podem evitar as ocorrências. As dicas valem para todos.

LIMPEZA DE CALHAS – A medida favorece o escoamento da água da chuva e evita infiltrações nas partes elétricas e na estrutura da casa.

LIXO – O lixo jogado na rua vai parar no bueiro, causando seu entupimento. Tenha sempre na bolas uma sacola plástica para acondicionar seu lixo até que possa descartá-lo de maneira correta.

ENERGIA ELÉTRICA – Em casos de inundações, desligue o disjuntor para evitar risco de eletrocussão. Também é importante fechar as entradas de gás e os registros de água.

ANIMAIS – Na hora da chuva proteja os animais, sendo eles de estimação ou não.

TELHADOS – Neste período, é importante verificar as condições dos telhados para evitar destelhamentos. Em caso de ventos fortes e destelhamentos, a orientação da Defesa Civil é que o morador permaneça dentro de casa e procure um abrigo, como uma mesa ou cama, para evitar ser atingido por pedaços de telha.

DESCARGA ELÉTRICA – Devido aos riscos de descargas elétricas evite piscinas, lagos, terrenos descampados ou ficar embaixo de árvores enquanto estiver chovendo. Dentro de casa, não se deve ficar perto de objetos que conduzem eletricidade, como telefones com fio e aparelhos eletroeletrônicos. Rios e cachoeiras devem ser evitados por causa da possibilidade de tromba d’água. Andar a cavalo ou de bicicleta representa perigo. O ideal é procurar estruturas firmes para se proteger.

NO TRÂNSITO – O motorista que estiver no trânsito deve evitar passar por locais alagados. Se o condutor não conseguir ver o meio-fio que tem em torno de 25 centímetros de altura, o ideal é mudar de rota para não perder o veículo e nem arriscar a própria vida.

PROTEÇÃO DE ENCOSTAS – As coberturas plásticas para encostas é fundamental para evitar deslizamento de terra nas áreas eminentes de risco.

RIOS – Não jogue troncos, móveis, materiais e lixo nos rios e córregos, pois esses objetos impedem o curso fluvial, provocando alagamentos.

MATERIAL DE LIMPEZA – Tenha sempre materiais de limpeza, botas de borracha e luvas para higienização do domicílio e peridomicílio. Casos de acidentes com animais peçonhentos devem ser encaminhados para Santa Casa de Barra Mansa.

MEDICAMENTOS – Guarde todos os medicamentos e insumos (comprimidos, insulina, seringas, termômetros) em um lugar seguro. Se alguém da sua família fizer uso de algum medicamento de uso contínuo, mantenha-o em um lugar de fácil acesso, caso tenha que sair de casa às pressas. Lembre-se de levar também a receita médica.

ALIMENTOS – Guarde os alimentos em lugares elevados, mantendo-os longe do alcance dos roedores, dos insetos e de outros animais, e para que a água da enchente e a lama não os alcancem. Os alimentos e a água engarrafada também devem ser guardados longe de produtos de higiene pessoal (sabonete, xampu, condicionador), produtos de limpeza (detergente, sabão, amaciante, alvejante, água sanitária), produtos para desinfestação do ambiente domiciliar (inseticida).Telefone serviços públicos de emergência.

PLANO DE SEGURANÇA – Converse com a sua família sobre os riscos que estão expostos. Em família, monte um plano com um mapa do seu bairro ou da sua cidade. Combine locais de encontro, caso tenham de deixar a casa. Tenha cuidado ainda maior caso na sua família exista pessoas com deficiência, crianças, adolescentes ou idosos.

O que fazer em caso de emergências

Em situações de emergência, o primeiro órgão a ser acionado é o Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil. A poda de árvores grandes em áreas públicas que ofereçam risco à população pode ser solicitada a Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através do telefone (24) 2106-3406.

Telefones úteis:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

Polícia Militar: 190

Secretaria de Saúde: (24) 3324-2405

Centro de Controle de Zoonoses: (24) 3326-2588

Assistência Social: (24) 3322-8098

Sec. Manutenção Urbana– (24) 3322-5995

Saae – 115/ (24)3512-4333

Secretaria de Meio Ambiente – (24) 2106-3406/2106-3408