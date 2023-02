Prefeitura de Itatiaia abre agendamento para vistoria de veículos - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 07:40 horas

Itatiaia – O Departamento de Trânsito (Detra) da Prefeitura de Itatiaia está com agendamento aberto para que os proprietários de veículos participem do Programa Vistoria Itinerante, do Detran RJ. A primeira edição de 2023, em 26 de janeiro, atendeu cerca de 80 motoristas, e 37 condutores já fizeram seus agendamentos para a próxima edição.

O diretor do Detra, Edson Lamin, ressalta que os agendamentos para o serviço, em Itatiaia, podem ser feitos através do site www.detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento nos números (21) 3460-4040 e 3460-4041. A Vistoria Itinerante acontece na Rodoviária de Itatiaia, localizada à Avenida Wanderbilt Duarte de Barros, entre 8h e 17h.

– As vistorias vêm acontecendo regularmente na cidade e são uma boa oportunidade para os condutores resolverem, em Itatiaia, assuntos relativos aos seus automóveis. Proporcionam maior comodidade ao munícipe, evitando que seja necessário o deslocamento para outra cidade, para realizar a inspeção do veículo. É uma economia de tempo e dinheiro – destaca.

O diretor do Detra lembra que no Programa Vistoria Itinerante os condutores podem fazer transferência de propriedade e de jurisdição ou de município, fazer a alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor e de endereço, ratificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros serviços.