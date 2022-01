Prefeitura de Itatiaia abre processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de saúde

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2022, 17:10 horas

Itatiaia- Com objetivo de reforçar o quadro de funcionários da Saúde, no município, a Prefeitura de Itatiaia abriu, na segunda-feira (03), inscrições para um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de saúde. As vagas são para Médico Obstetra (Plantonista), Médico Anestesista Plantonista, Médico Pediatra (Plantonista e Visitador), Médico Pediatra Ambulatorial, Medico Infectologista (Ambulatorial), Médico Neuropediatra (Ambulatorial), Médico Clínico Geral Plantonista, Médico Cirurgião Geral Plantonista, Farmacêutico, Médico Pneumologista Ambulatorial

Médico Hematologista Ambulatorial, Médico Psiquiatra Ambulatorial, Médico Gastroenterologista, Médico Clínico Geral/PSF, Técnico de Enfermagem (diarista).

As inscrições poderão ser feitas até o dia 14 de janeiro, de segunda a sexta-feira,das 09:00 hs às 16:00 hs, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida dos Expedicionários nº 399, no Centro. De acordo com o edital, o candidato efetuará sua inscrição através de formulário específico disponibilizado exclusivamente na Secretaria de Saúde. Para a inscrição é necessário apresentar RG e CPF , ou carteira de motorista que conste o número do RG e CPF ( original e cópia), Currículo detalhado (com confirmações claras a respeito de sua escolaridade, cursos e experiência profissional), laudo médico de comprovação de Deficiência caso o candidato se declare deficiente, em conformidade com o Art.37 do Decreto Federal n.º 3.298/99 e cópia dos Diplomas, Certificados, carteira de trabalho e ou contrato de trabalho (parte que conste contratação na área pretendida).

O resultado final referente ao processo seletivo será publicado no site da Prefeitura de Itatiaia. Ainda segundo o edital, a contratação será por 12 meses, prorrogáveis de acordo com o interesse e necessidade da Secretaria de Saúde.

EDITAL COMPLETO: Boletim Oficial – Ano III – Edição Extra Nº 160 – Itatiaia, RJ, 23 de Dezembro de 2021 – Prefeitura Municipal de Itatiaia