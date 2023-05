Prefeitura de Itatiaia e Procter & Gamble assinam acordo de Incentivos Fiscais

Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 09:29 horas

Itatiaia – O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, e o diretor Jurídico e de Relações Governamentais da P & G, Francisco Bernardes, assinaram nesta terça-feira (30) o termo de compromisso para concessão de incentivos fiscais para a empresa. A companhia é a primeira beneficiada pela nova Lei de Incentivos Fiscais e consolida uma parceria de mais de uma década.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Xavier, a solicitação foi deferida pela Comissão Executiva de Incentivo Fiscal do município em abril deste ano e está relacionada a incentivos referentes ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

“O Programa de Desenvolvimento Econômico (Desenvolve Itatiaia) prevê a isenção de tributos e taxas, desde que atendidos alguns critérios. O dispositivo vale para a instalação de novos empreendimentos, como também para os já existentes que queiram ampliar suas atividades”, destaca.

O diretor Jurídico e de Relações Governamentais da P & G, Francisco Bernardes, salientou o compromisso da empresa em investir em projetos sociais e lembrou que uma das ações que pode ser desenvolvida em Itatiaia é a iniciativa direcionada a jovens que concluem o Ensino Médio em escolas públicas, residem no Rio de Janeiro e estejam em busca do primeiro emprego.

“A ação já acontece na cidade do Rio de Janeiro, em Seropédica e pode contemplar também Itatiaia. O projeto oferece 100 horas de aulas por uma plataforma online, onde os alunos contam com orientação e apoio de tutores. Os alunos selecionados têm acesso a conteúdo com informações sobre autoconhecimento, projeto de vida, planejamento de carreira, raciocínio lógico e comunicação. Numa segunda fase, as informações são mais técnicas e incluem temas como vendas, análise de dados, administração, logística e marketing digital. Todo o conteúdo tem formato on-line e gratuito”, ressalta Bernardes.

O prefeito Irineu Nogueira destaca a importância da parceria com a P & G, lembrando que participação da empresa é essencial para a economia do município. Segundo ele, ter uma empresa desse porte em seu território é algo muito importante para qualquer cidade.

– O representante da empresa nos apresentou um projeto apoiado pela P & G, em parceria com o instituto Proa, com a participação do Estado, que capacita jovens para o mercado de trabalho. As atividades se desenvolvem num espaço todo preparado para a capacitação. O município indicando um local, num espaço curto de tempo o projeto poderia ser colocado em prática. Isso é mais qualificação de mão de obra para os jovens de Itatiaia- declara Irineu.