Prefeitura de Itatiaia entrega revitalização de praça e quadra poliesportiva em Vila Esperança

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 12:43 horas

Cerimônia de entrega aos moradores ocorrerá nesta quarta, dia 25

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer junto à Secretaria de Obras e Serviços públicos, entregará aos moradores do bairro Vila Esperança, nesta quarta-feira, dia 25, a revitalização da nova área de lazer e esportes do local.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Alex Gomes da Silva, o novo espaço com área total de aproximadamente 800 m², conta com quadra poliesportiva coberta, parque infantil, área externa para a prática de exercícios físicos, iluminação pública de led e paisagismo urbano com ornamentação de plantio próprio para áreas urbanas.

— Esse é um ambiente totalmente pensado para o convívio de jovens, crianças e idosos que desejam interagir mais com o esporte ou até mesmo desenvolver práticas de saúde e lazer social — diz o secretário municipal de Esporte e Lazer.

De acordo com o Secretário de Obras e Serviços Públicos, Carlos Alberto de Barros Soares, o objetivo da obra é oferecer mais qualidade de vida para os moradores.

— As obras que realizamos são planejadas para que as pessoas possam ter mais conforto e qualidade de vida e isso nos deixa satisfeitos com o resultado deste trabalho em equipe. — Avalia o secretário.

A cerimônia de entrega, que acontece na praça do bairro Vila Esperança, localizada na Rua Juliana Campos Neves, altura do nº 1.900, está marcada para acontecer as 17h30 e será realizada respeitando todas as medidas de distanciamento e controle de segurança nos cuidados ao combate à Covid-19. O uso de máscaras é obrigatório.