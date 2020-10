Prefeitura de Itatiaia intensifica trabalho de conscientização no Outubro Rosa

Matéria publicada em 11 de outubro de 2020, 08:42 horas

As ações tem sido por meio de contatos telefônicos

Itatiaia- No Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero, a equipe da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SMPPM) está realizando ações de conscientização por meio de contatos telefônicos.

De acordo com a pasta, os profissionais estão realizando telefonemas para as mulheres assistidas pela Secretaria, dando orientações sobre a importância do autoexame, que pode auxiliar na detecção antecipada da doença.

Durante as chamadas, as moradoras também são orientadas sobre a importância de procurarem os serviços de saúde do município para o agendamento e realização de exames, preventivos, mamografias e outros serviços relacionados à saúde da mulher.

Em caso de dúvidas ou mais informações sobre a orientação, os munícipes podem fazer contato pelo telefone (24) 3352-1339, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria fica localizada na Rua Cel. José Mendes Bernardes, nº 14, Centro.