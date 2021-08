Matéria publicada em 3 de agosto de 2021, 12:06 horas

Itatiaia- Tendo como objetivo oferecer capacitação profissional aos moradores de Itatiaia, através da oferta de diversos cursos de qualificação, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda (Setegre) já recebeu mais de 500 inscrições para os cursos gratuitos do projeto “Capacita”.

De acordo com a prefeitura, foram disponibilizadas 230 vagas no total e criada uma fila de espera para caso haja desistência de alunos e também para a formação de novas turmas.

Os cursos oferecidos nesta rodada são de Manicure e Pedicure, Básico de Doces para Festas, Fundamentos e Práticas Administrativas, Recepcionista de Eventos, Gestão da Qualidade, Marketing e Vendas, Libras Básico para Turismo e Hotelaria, Cuidador de Idosos, Limpeza Industrial, Limpeza de Área Verde, Operador de Caixa e Auxiliar de Cozinha Industrial. As aulas terão início do próximo dia 07 (sábado), na Casa do Trabalhador, no bairro Vila Odete.

De acordo com o secretário da pasta, Leandro Avelar, o objetivo é ampliar a oferta dos cursos para mais localidades de Itatiaia.

– Nossa intenção para as próximas rodadas de curso é levar essas oportunidades para mais localidades de Itatiaia, criando assim mais polos de ensino. A procura pelas vagas foi muito grande, muitos moradores interessados em se qualificar para o mercado de trabalho atual. A oferta desses doze cursos oferecidos nesta rodada de agosto só é possível graças às parcerias com pessoas comprometidas com a causa qualificação profissionais em nossa cidade. São empresas parceiras e professores voluntários que somam esse time do bem a fim de proporcionar ao morador a chance de entrar no mercado de trabalho com uma mão de obra mais preparada – pontua Leandro Avelar.