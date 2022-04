Prefeitura de Itatiaia lança neste domingo o projeto “Esporte em todos os cantos”

Matéria publicada em 24 de abril de 2022, 11:21 horas

Projeto é voltado para os moradores de Maromba e Maringá e dos Vales

Itatiaia- Dando continuidade ao trabalho de expandir os projetos esportivos para todos os bairros do município, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, lança neste domingo, dia 24, na Região de Maromba e Maringá o Projeto “Esportes em todos os Cantos”, com aulas de skate e capoeira.

O lançamento acontece a partir das 10h, no Colégio Municipal Joaquim Miguel dos Santos (Estrada Maringá/ Maromba) e contemplará os moradores de toda a região, incluindo os vales do Pavão, Cruzes, entre outros.

O prefeito Irineu Nogueira e a Secretária de Esporte e Lazer, Sônia Barbosa estarão presentes no lançamento do projeto, que contará com apresentações das atividades esportivas.

As aulas de skate inicialmente contemplarão crianças e adolescentes de até 17 anos e as de capoeira, crianças, jovens e adultos. Para se inscrever e preciso comparecer a Secretaria da escola, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e apresentar documentos como: RG, Atestado de Saúde e Comprovante de Residência.

Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Os dias e horários das aulas serão divulgados durante a semana.

Mais informações sobre o projeto “Esporte em todos os cantos” na Secretaria de Esporte e Lazer, na Rua Dona Apolinária,380, Centro. Telefone de contato (24) 3352 6444.